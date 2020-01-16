УЕФА в последний момент изменил схему команды года ради Роналду

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий

По данным источника, УЕФА использовал не самую популярную схему 4−2−4 ради того, чтобы в состав команды года попал португальский нападающий Криштиану Роналду, который по итогам голосования болельщиков проиграл конкуренцию Лионелю Месси («Барселона»), Роберту Левандовскому («Бавария») и Садио Мане («Ливерпуль»).

В связи с этим УЕФА изменил схему, чтобы предоставить место Роналду, выбив из состава полузащитника. Предполагается, что из-за этого в состав команды года не попал полузащитник «Челси» Н’Голо Канте.