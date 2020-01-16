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14:06 (мск), источник: Vesti.kz

Владимир Никитенко возглавил клуб КПЛ

Казахстанский специалист Владимир Никитенко назначен главным тренером «Тараза», сообщает официальный сайт клуба.

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Никитенко в своей тренерской карьере возглавлял «Атырау», «Актобе», «Кайсар», «Кайрат», а также молодежную сборную Казахстана U-21. Как тренер является двукратным чемпионом Казахстана и четырехкратным обладателем Кубка.

Последним местом работы специалиста был костанайский «Тобол».

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