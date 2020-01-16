Владимир Никитенко возглавил клуб КПЛ

Никитенко в своей тренерской карьере возглавлял «Атырау», «Актобе», «Кайсар», «Кайрат», а также молодежную сборную Казахстана U-21. Как тренер является двукратным чемпионом Казахстана и четырехкратным обладателем Кубка.