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14:21 (мск), источник: Vesti.kz

Участник Лиги Европы от Казахстана подписал нападающего с опытом игры в Бельгии и Польше

«Кайсар» заключил трудовое соглашение с болгарским нападающим Александаром Колевым, передает корреспондент Vesti.kz.

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27-летний Колев родился в Пловдиве, но футболом начал заниматься в академии софийского клуба «Левски». Когда ему исполнилось 15 лет, он вместе с семьей переехал в Бельгию, где присоединился к команде «Дессель Спорт». После нескольких сезонов перебрался в бельгийский клуб второго дивизиона «Вербрудеринг Гел». Впоследствии играл за болгарские «Ботев», «Берое», а также польские «Сталь» (Мелец), «Сандецью» (Новы-Сонч), «Арку» (Гдыня), «Ракув» (Ченстохова).

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В августе 2012 года был вызван в молодежную сборную Болгарии, за которую в общей сложности провел десять игр и забил пять мячей. Когда играл за «Ботев», дважды вызывался в национальную команду, но в официальных играх не участвовал.

Интересно, что в 2016 году к нему предметный интерес проявлял «Атырау», но тогда футболист отказался ехать в казахстанский клуб, несмотря на предложенные «нефтяниками» хорошие финансовые условия.

В текущее межсезонье состав «Кайсара» также пополнили грузинский нападающий Элгуджа Лобжанидзе («Тараз»), казахстанские защитники Елдос Ахметов («Кайрат»), Куаныш Калмуратов («Атырау»), Багдат Каиров («Актобе»), украинский оборонец Ризван Аблитаров («Атырау») и голландский вингер Алвин Фортеш («Дила»).

Расположение кызылординцев покинули Тигран Барсегян («Астана»), Александр Марочкин («Тобол»), Андре Букия («Арока»), Джошуа Джон.

Отметим, что «Кайсар» в прошлом сезоне завоевал Кубок Казахстана, что принесло «волкам» путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы-2020/21.

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