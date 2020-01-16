«В Казахстане меня считали иностранцем». Как начался конфликт Жукова с болельщиками

В материале корреспондента Vesti.kz изложена короткая хроника взаимоотношений Жукова со сборной, СМИ и болельщиками, а также есть объяснение, почему недавнего инцидента можно было избежать.
Безусловно, репутация Жукова в Казахстане давно выглядит противоречиво. Долгое время игрок отказывался от вызова в сборную Казахстана. В Бельгии он говорил, что мечтает играть за «красных дъяволов», будучи футболистом «Урала» утверждал, что мечтает играть за Россию на домашнем чемпионате мира. Такая изменчивость явно раздражала казахстанских болельщиков. После того как Жуков перешел в «Кайрат», обязательным условием этого соглашения было то, что игрок будет выступать за Казахстан.
Период в «Кайрате» был относительно спокойным для Жукова, во многом потому, что клуб максимально оградил его от общения с прессой. Но стоило полузащитнику уйти из «Кайрата» и подписать контракт с «Вислой», как вспыхнула новая волна конфликта.
Георгий дал в целом безобидное интервью польским СМИ, где говорил, что чемпионат Польши сильнее и привлекательнее казахстанского, что вполне объективно. Также Георгий говорил о деньгах в Казахстане, в общем для некоторых восприятие интервью было таковым — я сбежал от казахстанской золотой клетки в настоящий футбол.
К Жукову в Instagram сразу же прилетели десятки патриотичных комментариев с оскорблениями и обвинениями. В ответ же он подтвердил, что стал играть за сборную только из уважения к председателю наблюдательного совета «Кайрата» Кайрату Боранбаеву. Также он рассказал об отношении к нему в Казахстане, где он чувствует себя иностранцем.
«В Казахстане меня считали иностранцем. В такой ситуации очень сложно выживать, когда тренеры (я сейчас не про Шпилевского) на тебя смотрят как на казаха, а казахи смотрят на тебя как на легионера. Это очень сложная ситуация. И мне было нелегко. В Казахстане со стороны общества, журналистов, специалистов, комментаторов и так далее никакого признания, как будто меня не было в Казахстане», — сказал в интервью футболист.
Позже на эмоциональный монолог Жукова отреагировал генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Азамат Айтхожин, который заявил, что с игроком будет проведена беседа.
Но вся эта история с Жуковым показывает, как на самом деле важны контекст и умение СМИ до конца доносить информацию.
В том самом первом интервью казахстанца польским журналистам казалось, что все сводится к одному. Но вот конец того разговора (отметим еще раз — которого не было в печатной версии впоследствии адаптированной нашими СМИ).
Жуков говорит, что, да, из Польши далековато ездить в Казахстан, но вообще все нормально, нет проблем, он готов играть за сборную, если вызовут. По сути, будь эти слова в печати, то не началось бы всей этой цепочки…