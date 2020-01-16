«Третий состав “МЮ” повозил нас. В КПЛ они бы 10 лет были чемпионами». Муртазаев — об «Астане», «святой» сборной и переговорах с «Кайратом»

Муртазаев покинул «Астану» в декабре в связи с истечением контракта. За три сезона в столичном клубе он выиграл три титула чемпиона Казахстана и Суперкубок страны, а также сыграл в групповой стадии Лиги Европы.

— Как для себя оценишь прошедший сезон?

— Сезон был тяжелый. Было много моментов, которые не сразу складывались хорошо. Вроде бы все началось замечательно, выиграли Суперкубок, выиграли у всех прямых конкурентов в чемпионате, а потом начались финансовые проблемы и задержки по зарплате с того года. Многие ждали, чтобы их выплатили как можно быстрее. В Лиге чемпионов вроде тоже нормально стартовали, а потом начался спад. Сначала вылетели от ЧФР, а там кровь из носу надо было выходить в группу, так как руководство этого требует и всегда ставит самые высокие задачи. Вроде бы все выправили потом. Из всех сезонов, которые я был в «Астане», этот был самый тяжелый. Не в плане денег, а каких-то результатов и психологического напряжения. Были моменты, когда потеряли много очков, а задача всегда стоит — становиться чемпионом. В конце сезона был такой момент, если бы «Кайрат» у нас выиграл, то оторвался, но они проиграли в самый нужный момент. «Иртыш» у них выиграл, мы досрочно стали чемпионами и самое главное успокоение у команды появилось именно с этого момента. В еврокубках также было тяжело, и этот сезон, наверное, самый худший.

— Насколько болезненно пережили поражение от ЧФР?

— Да, болезненно пережили. Первую игру выиграли 1:0, а во второй я забил на пятой минуте, и мы уже вели в два мяча. А потом они нас так начали волтузить. ЧФР — очень сильная команда. У себя дома они играли как «Барселона». Возили нас так, что мне до сих пор страшно вспоминать про это. Попали в Лигу Европы, потому что по-любому задача была попасть в группу. Деньги, престиж, и люди хотят еврокубков, потому что чемпионат Казахстана уже не так интересен, да и никогда не был. Та же «Санта-Колома» из Андорры много нервов нам вымотала. В группе выступили однозначно слабо. Искать, кто виноват и кто не прав, — долго.

— АЗ правда так хорош был?

— АЗ — очень сильная команда. Та команда, которая играла против «Шахтера» в 2013-м и эта — небо и земля, на три головы сильнее.

— То есть 0:5 дома — это их уровень?

— Да, это нормально. Они нас отвозили и там, и тут. Даже говорить об этом смешно просто. Тот же «Партизан» тоже сильная команда, снимаю шляпу перед ними.

— А «Манчестер Юнайтед», даже с учетом того, что был смешанный состав?

— Да, «Юнайтед» тоже нас повозил. Если бы их третий состав играл у нас в Казахстане, то они бы 10−20 лет подряд чемпионами становились. Выложились на эту игру, играли с азартом и порадовали болельщиков. Уровень игры, уровень подготовки ощущается совсем другой. С ними было играть одно удовольствие.

— Сезон измотал тебя лично?

— Да. Физически не так измотал, а больше эмоционально. Надо было решать задачи, на нас давили сверху и нам надо было это делать.

— С Григорчуком комфортно было работать после Стойлова?

— Ну да, хороший тренер. Мне он нравился, и никаких претензий к нему нет. Есть у него хорошие качества, которые мне нравятся. Я говорю чисто за себя. Благодарен ему и надеюсь, что дальше у него все хорошо сложится.

— Насколько на него было психологическое давление в клубе, на твой взгляд?

— Конечно, давление было. Поначалу все нормально было, а вот в середине и концовке было тяжело.

— А где была эта переломная точка, когда все пошло не так, как могло бы быть? В матче с ЧФР?

— Началось это все, когда мы «Таразу» на выезде проиграли в мае. Потом в нескольких матчах теряли очки. Этот момент был тяжелый, его надо было пережить. В конце нужно было набирать три очка в каждой игре, мы выкладывались на полную. Если раньше мы за два-три тура досрочно становились чемпионами, а тут тютелька в тютельку все шло. Руководители приходили и говорили «по-любому надо стать чемпионами, другого варианта нет».

— В этом году неплохую форму набрал Сергей Хижниченко, который долго не имел игровой практики. На твой взгляд, насколько линия атаки «Астаны» была хороша по сравнению с прошлым годом?

— По началу сезона Хижниченко долго не играл, но потом тренер ему доверился и был очень доволен. Ему нравилось, как играет Сергей, как он отрабатывает на поле. Всю концовку сезона он отыграл в каждой игре почти по 90 минут. Были легионеры, например, тот же Мубеле, но он не выложился и не показал того, чего от него все ждали. Он получил травму, когда на него все рассчитывали. И на Томашевича рассчитывали, а он тоже травму получил. Григорчук хотел, чтобы было усиление то, которое ему нужно, а играли те, кто в тот момент был здоров и подходил. Если бы эти двое были здоровы, то играли бы все игры.

— Так ли хорош Томасов внутри коллектива, как на поле?

— Да, очень рад за него в этом году. В этом чемпионстве очень большая его заслуга. Он выложился очень сильно, столько забил, столько голевых отдал. В конце, правда, травму получил, но дай Бог, чтобы побыстрее выздоровел. Это очень качественный футболист.

— Кто в этом сезоне очень хорошо себя проявил?

— Томасов в любом случае в тройке лучших. Эсеола хорошо сыграл.

— Ты карагандинец. За «Шахтером» наблюдал в этом сезоне?

— Да, я за «Шахтером» слежу с того момента, как ушел оттуда. Переживаю за команду и хочу, чтобы она добивалась хороших результатов. Но пока я не вижу того, что все хотят видеть. Нет тех результатов, которых команда достойна.

— Ты не остаешься в «Астане». Это твое личное решение?

— Ну да, у меня закончился контракт. Клуб ничего не предложил, да и я не хотел оставаться. Разошлись по обоюдному согласию. У меня нет никаких претензий к «Астане». Сейчас я свободный агент.

— Чем сейчас занимаешься?

— Тренируюсь в легкой атлетике, готовлюсь и ищу новую команду. Играю в мини-футбол за две местные команды. Отдыхаю и навещаю родственников, пока есть возможность.

— Были ли предложения из Казахстана, когда все узнали, что ты уходишь из «Астаны»?

— Да, из Костаная звонили мне. Подумал и отказал.

— «Кайрат» за всю карьеру ни разу не выходил на тебя?

— Нет, у меня ни разу не было переговоров с «Кайратом». Когда я выступал за «Иртыш», то за полгода заранее подписал контракт с «Астаной» и они начали интересоваться мною, но уже было поздно. Нисколько не жалею, потому что я выиграл все, что хотел в Казахстане — Суперкубок, Кубок, турнир дублеров, получил опыт в еврокубках. Я благодарен Стойлову, Бабаяну, Григорчуку и всем остальным. Я очень рад, что был в этой команде.

— А долги все закрыли перед тобой?

— Да, долги-то они закрывают. В этом плане проблем вообще никаких нет. На это просто нужно время. Ни у кого никогда не будет претензий к «Астане» по поводу долгов. Будут какие-то мелкие моменты, но они не так значительны, чтобы о них говорить.

— Насколько важно для тебя получить вызов в сборную Казахстана?

— Для меня это самое важное, честно. Я очень люблю играть за сборную, для меня это вообще святое. Мне очень обидно, что в этом году меня туда не вызывают. Я готов играть там до самой смерти. Учишься на этих европейских полях, берешь что-то важное и нужное.