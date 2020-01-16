Белорусский защитник Сергей Политевич перешел в солигорский «Шахтер»

В составе «Кайрата» Сергей Политевич выступал с 2018 года, став серебряным призером и обладателем Кубка Казахстана.

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До этого он играл в минском «Динамо», новополоцком «Нафтане», самарских «Крыльях Советов» и турецком «Генчлербирлиги» из Анкары.

Недавно в солигорский «Шахтер» из брестского «Динамо» перешел опытный голкипер Александр Гутор, а в обратном направлении проследовал албанский полузащитник Элис Бакай. Кроме того, из Солигорска в тульский «Арсенал» перебрались белорусские полузащитники Юрий Ковалев и Валерий Громыко. Завершили выступления в «Шахтере» еще несколько опытных игроков, среди которых форвард Николай Януш, полузащитник Александр Володько и защитник Павел Рыбак.