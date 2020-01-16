«Окжетпес» подписал контракт с участником Олимпиады
Белорусский защитник Алексей Гаврилович подписал контракт с «Окжетпесом», сообщает официальный сайт кокшетауского клуба.
Белорусский защитник Алексей Гаврилович подписал контракт с «Окжетпесом», сообщает официальный сайт кокшетауского клуба.
Футболист впервые в карьере будет выступать за рубежом, а его соглашение рассчитано до конца года.
Ранее 30-летний Гаврилович защищал цвета минского «Динамо», «Динамо-Брест» и «Белшины».
Новичок «Окжетпеса» провел три матча за сборную Беларуси, а вместе с «молодежкой» в 2012 году участвовал на Олимпиаде в Лондоне.
В новом сезоне граждане Беларуси, как и представители других стран ЕАЭС (Россия, Кыргызстан и Армения), не будут считаться легионерами в КПЛ.