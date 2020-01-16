«Окжетпес» подписал контракт с участником Олимпиады

Футболист впервые в карьере будет выступать за рубежом, а его соглашение рассчитано до конца года.

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Ранее 30-летний Гаврилович защищал цвета минского «Динамо», «Динамо-Брест» и «Белшины».

Новичок «Окжетпеса» провел три матча за сборную Беларуси, а вместе с «молодежкой» в 2012 году участвовал на Олимпиаде в Лондоне.