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16:01 (мск), источник: Vesti.kz

«Окжетпес» подписал контракт с участником Олимпиады

Белорусский защитник Алексей Гаврилович подписал контракт с «Окжетпесом», сообщает официальный сайт кокшетауского клуба.

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Футболист впервые в карьере будет выступать за рубежом, а его соглашение рассчитано до конца года.

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Ранее 30-летний Гаврилович защищал цвета минского «Динамо», «Динамо-Брест» и «Белшины».

Новичок «Окжетпеса» провел три матча за сборную Беларуси, а вместе с «молодежкой» в 2012 году участвовал на Олимпиаде в Лондоне.

В новом сезоне граждане Беларуси, как и представители других стран ЕАЭС (Россия, Кыргызстан и Армения), не будут считаться легионерами в КПЛ.

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