«У меня есть варианты из высшей лиги Бельгии и Австрии». Вороговский — о Шпилевском, зарплате и Боранбаеве

О приходе Шпилевского в «Кайрат»

— Когда он приехал, чуть-чуть был шок — молодой специалист, с новой философией. На сборах он нас начал конкретно гонять. Я помню первый день, вышли из отпуска, он, наверное, думал, как в Европе, что мы будем готовы. К нам еще приехал очень хороший тренер по физподготовке Христос Пападопулос и сначала он был очень недоволен уровнем нашей подготовки. Прессинг, перестройка игры — сначала было много недовольных, а потом поняли и разделили его идеи.

О предложении «Беерсхота»

— Все произошло довольно быстро. Я не ожидал, что Кайрат Советаевич Боранбаев так отреагирует на предложение — спасибо ему за это. Потому что я слышал раньше, что у других игроков тяжело все продвигалось.

Если бы я сразу знал, что «Беерсхот» не будет играть в высшем дивизионе? Тогда наверное не перешел бы. Но сейчас я ни о чем не жалею.

О зарплате и жизни в Бельгии

— Когда я приезжал в «Беерсхот», у меня был контракт в два раза меньше, чем в «Кайрате». Но у меня в контракте есть пункты — чем больше матчей, тем выше зарплата, плюс бонусы. В целом, в Бельгии довольно дорого жить, я отдаю за квартиру тысячу евро, но у меня маленькая квартира.

О будущем

— Может несколько некорректно сейчас об этом говорить, но из высшей лиги Бельгии у меня есть два варианта и еще из чемпионата Австрии.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/d4PNTYIwtpU" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.