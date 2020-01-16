«У меня есть варианты из высшей лиги Бельгии и Австрии». Вороговский — о Шпилевском, зарплате и Боранбаеве
Защитник сборной Казахстана Ян Вороговский в интервью
Защитник сборной Казахстана Ян Вороговский в интервью
— Когда он приехал,
— Все произошло довольно быстро. Я не ожидал, что Кайрат Советаевич Боранбаев так отреагирует на предложение — спасибо ему за это. Потому что я слышал раньше, что у других игроков тяжело все продвигалось.
Если бы я сразу знал, что «Беерсхот» не будет играть в высшем дивизионе? Тогда наверное не перешел бы. Но сейчас я ни о чем не жалею.
— Когда я приезжал в «Беерсхот», у меня был контракт в два раза меньше, чем в «Кайрате». Но у меня в контракте есть пункты — чем больше матчей, тем выше зарплата, плюс бонусы. В целом, в Бельгии довольно дорого жить, я отдаю за квартиру тысячу евро, но у меня маленькая квартира.
— Может несколько некорректно сейчас об этом говорить, но из высшей лиги Бельгии у меня есть два варианта и еще из чемпионата Австрии.
Отметим, что «Беерсхот» располагается на пятом месте в турнирной таблице второго бельгийского дивизиона. Следующий матч команда Вороговского проведет 18 января против «Униона». В этом сезоне казахстанец провел 15 матчей и забил один гол.