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16:22 (мск), источник: Vesti.kz

«У меня есть варианты из высшей лиги Бельгии и Австрии». Вороговский — о Шпилевском, зарплате и Боранбаеве

Защитник сборной Казахстана Ян Вороговский в интервью Youtube-каналу Sport True рассказал, как в «Кайрате» воспринимали приход Алексея Шпилевского, почему он мог не перейти в бельгийский «Беерсхот» и где он, возможно, продолжит карьеру в будущем.

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О приходе Шпилевского в «Кайрат»

— Когда он приехал, чуть-чуть был шок — молодой специалист, с новой философией. На сборах он нас начал конкретно гонять. Я помню первый день, вышли из отпуска, он, наверное, думал, как в Европе, что мы будем готовы. К нам еще приехал очень хороший тренер по физподготовке Христос Пападопулос и сначала он был очень недоволен уровнем нашей подготовки. Прессинг, перестройка игры — сначала было много недовольных, а потом поняли и разделили его идеи.

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О предложении «Беерсхота»

— Все произошло довольно быстро. Я не ожидал, что Кайрат Советаевич Боранбаев так отреагирует на предложение — спасибо ему за это. Потому что я слышал раньше, что у других игроков тяжело все продвигалось.

Если бы я сразу знал, что «Беерсхот» не будет играть в высшем дивизионе? Тогда наверное не перешел бы. Но сейчас я ни о чем не жалею.

О зарплате и жизни в Бельгии

— Когда я приезжал в «Беерсхот», у меня был контракт в два раза меньше, чем в «Кайрате». Но у меня в контракте есть пункты — чем больше матчей, тем выше зарплата, плюс бонусы. В целом, в Бельгии довольно дорого жить, я отдаю за квартиру тысячу евро, но у меня маленькая квартира.

О будущем

— Может несколько некорректно сейчас об этом говорить, но из высшей лиги Бельгии у меня есть два варианта и еще из чемпионата Австрии.

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Отметим, что «Беерсхот» располагается на пятом месте в турнирной таблице второго бельгийского дивизиона. Следующий матч команда Вороговского проведет 18 января против «Униона». В этом сезоне казахстанец провел 15 матчей и забил один гол.

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