Текущие события
Футбол. Зарубежный
15.01
Амьен
Реймс
11
Футбол. Зарубежный
15.01
Ним
Ренн
01
Футбол. Зарубежный
15.01
Монако
ПСЖ
14
Футбол. Зарубежный
17.01
Шальке-04
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
17.01
Леганес
Хетафе
Футбол. Зарубежный
18.01
Леванте
Алавес
Все события
Фоторепортажи
7Российская молодежка разгромила Канаду на ЧМ
10Сборная России вышла в финал МЧМ
16:33 (мск), источник: Vesti.kz

Пятый клуб КПЛ взял на просмотр защитника с опытом игры в Лиге Европы

Белорусский защитник Андрей Залеский находится на просмотре в талдыкорганском «Жетысу», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

28-летний футболист, который может действовать на обоих флангах обороны, ранее выступал только на родине. В минувшем сезоне он защищал цвета минского «Динамо», проведя 12 матчей в чемпионате Беларуси и два — в квалификации Лиги Европы.

Ранее Залеский играл в составе «Слуцка» и брестского «Динамо». Его трансферная стоимость составляет 200 тысяч евро.

В КПЛ-2019 «Жетысу» занял пятое место. Сейчас талдыкорганский клуб находится на предсезонных сборах в Турции, где 15 января обыграл азербайджанский «Сабаил» — 1:0. Следующий матч «Жетысу» проведет 19 января против «Балкани» из Косово.

Жетысу
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Геннадий Головкин внес изменения в тренировочный лагерь
Министр спорта РФ отправлен в отставку. Кто придет ему на смену
УЕФА в последний момент изменил схему команды года ради Роналду
Наши биатлонисты не опозорились в Рупольдинге. Но все печально
Полузащитник сборной Казахстана отправился в «Зенит»
Неймар скрывал отношения с российской моделью (фото)
В UFC прокомментировали оскорбления на ТВ в адрес Макгрегора
Клубы РПЛ поддержали идею расширения чемпионата до 18 команд
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь