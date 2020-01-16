Пятый клуб КПЛ взял на просмотр защитника с опытом игры в Лиге Европы
Белорусский защитник Андрей Залеский находится на просмотре в талдыкорганском «Жетысу», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Белорусский защитник Андрей Залеский находится на просмотре в талдыкорганском «Жетысу», сообщает корреспондент Vesti.kz.
28-летний футболист, который может действовать на обоих флангах обороны, ранее выступал только на родине. В минувшем сезоне он защищал цвета минского «Динамо», проведя 12 матчей в чемпионате Беларуси и два — в квалификации Лиги Европы.
Ранее Залеский играл в составе «Слуцка» и брестского «Динамо». Его трансферная стоимость составляет 200 тысяч евро.
В КПЛ-2019 «Жетысу» занял пятое место. Сейчас талдыкорганский клуб находится на предсезонных сборах в Турции, где 15 января обыграл азербайджанский «Сабаил» — 1:0. Следующий матч «Жетысу» проведет 19 января против «Балкани» из Косово.