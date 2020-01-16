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16:59 (мск), источник: Vesti.kz

Боснийский защитник потерял более полмиллиона евро в цене после ухода из «Астаны»

Боснийский защитник Марин Аничич, перешедший летом прошлого года из «Астаны» в турецкий «Коньяспор», существенно упал в трансферной стоимости, передает корреспондент Vesti.kz.

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Когда Аничич играл за казахстанский клуб, то, по данным Transfermarkt, он достигал пика трансферной стоимости в 1,6 миллиона евро.

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Однако после смены клубной прописки подешевел до 900 тысячи евро. Хотя в «Коньяспоре» имеет твердое место в стартовом составе, проведя в чемпионате Турции 16 игр. Правда, его команда после 17 туров идет на 15-м месте из 18-ти.

Официально о переходе 30-летнего Аничича в «Коньяспор» было объявлено 2 августа. Его контракт с турецким клубом рассчитан на два года и предусматривает опцию возможного продления на еще один сезон.

За «Астану» Аничич играл с 2014 года. С казахстанским клубом он пять раз выиграл чемпионат Казахстана, трижды Суперкубок и один раз Кубок страны. Также в его карьере был боснийский клуб «Зриньски», за который выступал в период с 2007 по 2013 год.

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