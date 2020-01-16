Боснийский защитник потерял более полмиллиона евро в цене после ухода из «Астаны»

Когда Аничич играл за казахстанский клуб, то, по данным Transfermarkt, он достигал пика трансферной стоимости в 1,6 миллиона евро.

Однако после смены клубной прописки подешевел до 900 тысячи евро. Хотя в «Коньяспоре» имеет твердое место в стартовом составе, проведя в чемпионате Турции 16 игр. Правда, его команда после 17 туров идет на 15-м месте из 18-ти.

Официально о переходе 30-летнего Аничича в «Коньяспор» было объявлено 2 августа. Его контракт с турецким клубом рассчитан на два года и предусматривает опцию возможного продления на еще один сезон.