Два игрока пожизненно отлучены от футбола в Белоруссии
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Игроки Алексей Сучков и Валерий Белявский пожизненно дисквалифицированы Белорусской федерацией футбола и признаны персонами
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Игроки Алексей Сучков и Валерий Белявский пожизненно дисквалифицированы Белорусской федерацией футбола и признаны персонами
Оба игрока были причастны к подкупу участников соревнований. Сучков был вовлечен в договорные матчи в период выступления за «Нафтан» (Новополоцк), а Белявский, когда играл за ФК «Химик» (Светлогорск). Следственный комитет Белоруссии предъявил обвинения этим игрокам «по результатам расследования уголовного дела о манипулировании результатами отдельных матчей сезонов 2017 и 2018 годов».
За участие в договорных матчей на три года дисквалифицированы Игорь Лисица, Вячеслав Голик, Денис Лебедев и Александр Юдицкий, по году отстранения получили Александр Прокопенко, Дмитрий Харитонов, Андрей Штыгель, Артем Теплов, Игорь Холодков, Анатолий Жуков, Сергей Цветинский, Евгений Шидловский, Сергей Левицкий и Артур Бомбель.
«Ассоциация категорически не приемлет любых махинаций на футбольном поле и вокруг него. Потому вместе с правоохранительными органами ведет активную борьбу против “договорняков”. Поэтому наказания, основанные на наших футбольных законах, порой даже более суровы, чем судебные», — сказал председатель Ассоциации «Белорусская федерация футбола» (АБФФ) Владимир Базанов.
«В случаях с футболистами, признавшими свою причастность к противоправным действиям, КДК уже вынес вердикт. Однако мы не исключаем, что после окончания судебного заседания наши санкции могут быть ужесточены. Максимально сурово мы отнесемся и к тем гражданам, которые пытаются уйти от ответственности. Подчеркну: АБФФ и далее будет направлять максимальные усилия на выявление договорных матчей и отстранения от футбола тех, кто обманом пробует наживиться на любимой игре», — добавил Базанов.