Два игрока пожизненно отлучены от футбола в Белоруссии

Оба игрока были причастны к подкупу участников соревнований. Сучков был вовлечен в договорные матчи в период выступления за «Нафтан» (Новополоцк), а Белявский, когда играл за ФК «Химик» (Светлогорск). Следственный комитет Белоруссии предъявил обвинения этим игрокам «по результатам расследования уголовного дела о манипулировании результатами отдельных матчей сезонов 2017 и 2018 годов».

За участие в договорных матчей на три года дисквалифицированы Игорь Лисица, Вячеслав Голик, Денис Лебедев и Александр Юдицкий, по году отстранения получили Александр Прокопенко, Дмитрий Харитонов, Андрей Штыгель, Артем Теплов, Игорь Холодков, Анатолий Жуков, Сергей Цветинский, Евгений Шидловский, Сергей Левицкий и Артур Бомбель.

«Ассоциация категорически не приемлет любых махинаций на футбольном поле и вокруг него. Потому вместе с правоохранительными органами ведет активную борьбу против “договорняков”. Поэтому наказания, основанные на наших футбольных законах, порой даже более суровы, чем судебные», — сказал председатель Ассоциации «Белорусская федерация футбола» (АБФФ) Владимир Базанов.