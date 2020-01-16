Текущие события
Футбол. Зарубежный
15.01
Амьен
Реймс
11
Футбол. Зарубежный
15.01
Ним
Ренн
01
Футбол. Зарубежный
15.01
Монако
ПСЖ
14
Футбол. Зарубежный
17.01
Шальке-04
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
17.01
Леганес
Хетафе
Футбол. Зарубежный
18.01
Леванте
Алавес
Все события
Фоторепортажи
8Российские хоккеисты вышли в плей-офф МЧМ
10Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»
20:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Два игрока пожизненно отлучены от футбола в Белоруссии

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Игроки Алексей Сучков и Валерий Белявский пожизненно дисквалифицированы Белорусской федерацией футбола и признаны персонами нон-грата по результатам расследования дела об организации договорных матчей, сообщается на сайте федерации.

Наверх

Оба игрока были причастны к подкупу участников соревнований. Сучков был вовлечен в договорные матчи в период выступления за «Нафтан» (Новополоцк), а Белявский, когда играл за ФК «Химик» (Светлогорск). Следственный комитет Белоруссии предъявил обвинения этим игрокам «по результатам расследования уголовного дела о манипулировании результатами отдельных матчей сезонов 2017 и 2018 годов».

За участие в договорных матчей на три года дисквалифицированы Игорь Лисица, Вячеслав Голик, Денис Лебедев и Александр Юдицкий, по году отстранения получили Александр Прокопенко, Дмитрий Харитонов, Андрей Штыгель, Артем Теплов, Игорь Холодков, Анатолий Жуков, Сергей Цветинский, Евгений Шидловский, Сергей Левицкий и Артур Бомбель.

«Ассоциация категорически не приемлет любых махинаций на футбольном поле и вокруг него. Потому вместе с правоохранительными органами ведет активную борьбу против “договорняков”. Поэтому наказания, основанные на наших футбольных законах, порой даже более суровы, чем судебные», — сказал председатель Ассоциации «Белорусская федерация футбола» (АБФФ) Владимир Базанов.

«В случаях с футболистами, признавшими свою причастность к противоправным действиям, КДК уже вынес вердикт. Однако мы не исключаем, что после окончания судебного заседания наши санкции могут быть ужесточены. Максимально сурово мы отнесемся и к тем гражданам, которые пытаются уйти от ответственности. Подчеркну: АБФФ и далее будет направлять максимальные усилия на выявление договорных матчей и отстранения от футбола тех, кто обманом пробует наживиться на любимой игре», — добавил Базанов.

Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Неймар скрывал отношения с российской моделью. Ей же - скрывать нечего
Жгучая новенькая 'Рейнджерс' покорила фанатов, не выходя на поле
Расширение РПЛ и реформа Кубка России. Главное
УЕФА в последний момент изменил схему команды года ради Роналду
Наши биатлонисты не опозорились в Рупольдинге. Но все печально
Полузащитник сборной Казахстана отправился в «Зенит»
Неймар скрывал отношения с российской моделью (фото)
В UFC прокомментировали оскорбления на ТВ в адрес Макгрегора
Самый яркий легионер КХЛ покидает Россию. Он отказал «Салавату»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь