Касильяс может баллотироваться в президенты Федерации футбола Испании

Источник: AP 2020

По данным Sport, голкипер рассматривает эту возможность, а его кандидатуру планирует выдвинуть Ассоциация футболистов Испании (AFE).

За Касильяса выступают и фанаты. В опросе Marca «за кого бы вы проголосовали на выбора президента RFEF?» Касильяс набрал 94 процента, а нынешний глава организации Луис Рубиалес — всего 6.

Рубиалес возглавляет федерацию с мая 2018 года. Одним из первых его решений было увольнение Хулена Лопетеги с поста главного тренера сборной Испании за сутки до старта чемпионата мира-2018 в связи с тем, что специалист вел переговоры с «Реалом».

На турнире испанцы играли под руководством спортивного директора Фернандо Йерро и уступили в 1/8 финала сборной России (1:1, пенальти 3:4).