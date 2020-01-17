Текущие события
Футбол. Зарубежный
15.01
Амьен
Реймс
11
Футбол. Зарубежный
15.01
Ним
Ренн
01
Футбол. Зарубежный
15.01
Монако
ПСЖ
14
Футбол. Зарубежный
22:30
Шальке-04
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
23:00
Леганес
Хетафе
Футбол. Зарубежный
18.01
Леванте
Алавес
Все события
Фоторепортажи
7Российская молодежка разгромила Канаду на ЧМ
8Российские хоккеисты вышли в плей-офф МЧМ
00:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Касильяс может баллотироваться в президенты Федерации футбола Испании

Бывший вратарь сборной Испании Икер Касильяс может подать заявку на участие в выборах президента Королевской федерации футбола страны (RFEF).

Наверх
Источник: AP 2020

По данным Sport, голкипер рассматривает эту возможность, а его кандидатуру планирует выдвинуть Ассоциация футболистов Испании (AFE).

За Касильяса выступают и фанаты. В опросе Marca «за кого бы вы проголосовали на выбора президента RFEF?» Касильяс набрал 94 процента, а нынешний глава организации Луис Рубиалес — всего 6.

Рубиалес возглавляет федерацию с мая 2018 года. Одним из первых его решений было увольнение Хулена Лопетеги с поста главного тренера сборной Испании за сутки до старта чемпионата мира-2018 в связи с тем, что специалист вел переговоры с «Реалом».

На турнире испанцы играли под руководством спортивного директора Фернандо Йерро и уступили в 1/8 финала сборной России (1:1, пенальти 3:4).

Касильяс начал профессиональную карьеру в «Реале» и выступал за родной клуб до 2015 года, после чего перешел в «Порту». В составе португальцев голкипер играл до мая 2019 года, однако вынужден был приостановить карьеру из-за сердечного приступа. В составе Испании он отыграл рекордные 167 матчей и стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.

Читайте также
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Кого уйдет из "Спартака", кого купит "Зенит" и за сколько. Таблица трансферов РПЛ
Дарья Клишина поражает своей естественной красотой. Эти фото просто надо видеть
Расширение РПЛ и реформа Кубка России. Главное
14 лет назад Овечкин забил свой величайший гол в НХЛ (видео)
Наши биатлонисты не опозорились в Рупольдинге. Но все печально
ЦСКА первым обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ
Неймар скрывал отношения с российской моделью (фото)
«Спартак» впервые с 2013 года переиграл на выезде «Северсталь»
Самый яркий легионер КХЛ покидает Россию. Он отказал «Салавату»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь