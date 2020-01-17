Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Шальке-04
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
23:00
Леганес
Хетафе
Футбол. Зарубежный
18.01
Леванте
Алавес
Футбол. Зарубежный
18.01
Уотфорд
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
18.01
Лацио
Сампдория
Футбол. Зарубежный
18.01
Хоффенхайм
Айнтрахт Ф
Все события
Фоторепортажи
7Российская молодежка разгромила Канаду на ЧМ
8Российские хоккеисты вышли в плей-офф МЧМ
09:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Стали известны все участники и пары ¼ финала Кубка Италии

Определились все участники и пары стадии ¼ финала Кубка Италии в сезоне-2019/2020.

Наверх
Источник: Reuters

По итогам 1/8 финала турнир покинули «Перуджа», «Кремонезе», «Аталанта», «Кальяри», «Удинезе», «СПАЛ», «Дженоа» и «Парма».

В четвертьфинале «Наполи» примет «Лацио», «Рома» сыграет на выезде с «Ювентусом», «Милан» на «Сан-Сиро» встретится с «Торино», а «Интер» с «Фиорентиной».

Матчи состоятся 21, 22, 28 и 29 января соответственно.

Действующим победителем турнира является «Лацио», обыгравший в финале «Аталанту» со счётом 2:0.

Наиболее титулованной командой в турнире является «Ювентус», который выиграл этот трофей 13 раз.

Рома
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лацио
НовостиМатчиСоставСтатистика
Наполи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Жена украинского футболиста взорвала соцсети откровенными фото!
Как выглядит самая мускулистая девушка в мире?
Божественный матч Овечкина. Хет-трик и очередной шаг в историю
Ковальчук обогнал Буре. Канада готова носить его на руках
Наши биатлонисты не опозорились в Рупольдинге. Но все печально
«Ахмат» подписал нападающего «Удинезе». Обзор трансферов РПЛ
СМИ: Футболист «Зенита» перейдет в «Монтеррей» за 8 млн
Две шайбы Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в матче НХЛ
Самый яркий легионер КХЛ покидает Россию. Он отказал «Салавату»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь