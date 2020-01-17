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14:40 (мск), источник: Vesti.kz

УЕФА раскрыл доходы клубов казахстанской премьер-лиги в 2018 году

Казахстанская футбольная премьер-лига сохранила свое место в ТОП-20 лиг Европы по объемам доходов клубов, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

По данным экономического отчета УЕФА за 2018 год, клубы КПЛ получили 121 миллион евро. Их бюджеты оказались больше, чем у представителей Украины, Израиля, Чехии, Сербии и Хорватии.

По сравнению с прошлогодним отчетом казахстанцы опустились на одну позицию, но тогда доходы КПЛ достигали 105 миллионов евро.

Однако в Казахстане очень низкая доля спонсорской помощи. Лишь 19 процентов всех доходов клубы получают таким образом. Еще восемь процентов приходится на долю вознаграждений от УЕФА. Остальная часть активов получена из других источников. Отметим, что в отчете не учтены доходы КПЛ от продажи билетов и телевизионных трансляций.

В тройку лидеров вошли Англия (5,4 миллиарда евро), Германия (3,2 миллиарда евро) и Испания (3,1 миллиарда евро).

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