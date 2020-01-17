Больше, чем в Греции, Израиле и Польше. УЕФА объявил средную зарплату футболистов в КПЛ
Клубы казахстанской
Клубы казахстанской
По данным финансового отчета УЕФА, на выплату жалования игрокам клубы КПЛ тратят 72 процентов бюджета. Среднее же значение зарплаты футболистов одного клуба равняется 6,7 миллиона евро в год.
По этому показателю казахстанский чемпионат расположился на 16-й строчке. Следом идут Греция (6,3 миллиона евро на один клуб), Израиль (5,9), Швеция (5,9) и Польша (5,8).
Лидерство в этом списке у Англии (161,7), на втором месте Испания (101), а замыкает тройку Германия (92,4).
Отметим, что в 2016 году в КПЛ потратили 63 миллиона евро, в среднем о 5,3 миллиона на клуб. Тогда чемпионат располагался на одну позицию ниже.
В целом, по сравнению с прошлыми сезонами, клубы КПЛ стали тратить на зарплаты на пять процентов больше. Настолько же выросли расходы на футболистов в Италии и Польше.