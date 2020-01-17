Больше, чем в Греции, Израиле и Польше. УЕФА объявил средную зарплату футболистов в КПЛ

По данным финансового отчета УЕФА, на выплату жалования игрокам клубы КПЛ тратят 72 процентов бюджета. Среднее же значение зарплаты футболистов одного клуба равняется 6,7 миллиона евро в год.

По этому показателю казахстанский чемпионат расположился на 16-й строчке. Следом идут Греция (6,3 миллиона евро на один клуб), Израиль (5,9), Швеция (5,9) и Польша (5,8).

Лидерство в этом списке у Англии (161,7), на втором месте Испания (101), а замыкает тройку Германия (92,4).

Отметим, что в 2016 году в КПЛ потратили 63 миллиона евро, в среднем о 5,3 миллиона на клуб. Тогда чемпионат располагался на одну позицию ниже.