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14:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сульшер назначил Магуайра новым капитаном «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннаре Сульшер на пресс-конференции перед матчем 23-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» сообщил, что защитник Гарри Магуайр будет носить капитанскую повязку.

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Источник: Спорт-Экспресс

Об этом сообщил в своем Twitter журналист Daily Mail Крис Уилер.

Ранее капитаном «красных дьяволов» был защитник Эшли Янг, который в ближайшее время может стать игроком «Интера».

Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» пройдет 19 января на стадионе «Энфилд».

В текущем сезоне 26-летний Магуайр провел 29 матчей за «МЮ» и не отметился результативными действиями.

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