Сульшер назначил Магуайра новым капитаном «Манчестер Юнайтед»

Источник: Спорт-Экспресс

Об этом сообщил в своем Twitter журналист Daily Mail Крис Уилер.

Ранее капитаном «красных дьяволов» был защитник Эшли Янг, который в ближайшее время может стать игроком «Интера».

Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» пройдет 19 января на стадионе «Энфилд».