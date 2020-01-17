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18:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Президент Федерации футбола Испании предстанет перед судом за побои женщины

Президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес получил повестку в суд. Его обвиняют в причинении телесных повреждений женщине-архитектору, сообщает Las Provincias.

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Источник: РИА "Новости"

Как утверждает источник, инцидент произошёл в Валенсии летом 2017 года. Девушка сделала перепланировку в доме президента. После «разговора на повышенных тонах» с женщиной Рубиалес сильно взял архитектора за руку, стал трясти её и толкнул. В итоге женщина получила травмы рёбер, запястья и шейного отдела позвоночника. Сообщается, что восстановление заняло у неё 262 дня.

Прокуратура представила документ, в котором просит взыскать с чиновника штраф за нанесение телесных повреждений (€ 2400). В отношении женщины также возбуждено уголовное дело. Рубиалес подал ответный иск к архитектору, обвиняя её в угрозах и домогательствах. Штраф женщины может составить € 1200.

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