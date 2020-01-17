Президент Федерации футбола Испании предстанет перед судом за побои женщины

Как утверждает источник, инцидент произошёл в Валенсии летом 2017 года. Девушка сделала перепланировку в доме президента. После «разговора на повышенных тонах» с женщиной Рубиалес сильно взял архитектора за руку, стал трясти её и толкнул. В итоге женщина получила травмы рёбер, запястья и шейного отдела позвоночника. Сообщается, что восстановление заняло у неё 262 дня.