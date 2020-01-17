Украинский клуб разорвал контракт с футболистом после его поездки в Россию

Источник: Sport24

Причиной этого стала поездка игрока в Россию. В частности, Сикорский посетил Санкт-Петербург. «Агробизнес», принимая решение по футболисту, сослался на пункт контракта, который гласит, что игрок обязан всесторонне способствовать сохранению и повышению престижа клуба.

«Обидно, но сегодня футбол — это политика. Когда на Украине война, с передовой привозят раненых и убитых, едва ли не каждый день в разных уголках Украины хоронят героев, украинская футбольная общественность не может стоять в стороне, как будто ее это не касается.

Сикорский демонстративной поездкой в Россию дискредитировал клуб, который поддерживает украинскую армию. В то время, когда он в экипировке клуба отдыхал в стране-оккупанте, только за один день с передовой переправили девять раненых, двое погибли.

«Агробизнес» считает недопустимым, чтобы этот игрок был в нашем клубе, — говорится в заявлении «Агробизнеса».