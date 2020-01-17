Украинский клуб разорвал контракт с футболистом после его поездки в Россию
Украинский футбольный клуб «Агробизнес» из города Волочинск разорвал контракт с нападающим Игорем Сикорским, сообщает
Украинский футбольный клуб «Агробизнес» из города Волочинск разорвал контракт с нападающим Игорем Сикорским, сообщает
Причиной этого стала поездка игрока в Россию. В частности, Сикорский посетил
«Обидно, но сегодня футбол — это политика. Когда на Украине война, с передовой привозят раненых и убитых, едва ли не каждый день в разных уголках Украины хоронят героев, украинская футбольная общественность не может стоять в стороне, как будто ее это не касается.
Сикорский демонстративной поездкой в Россию дискредитировал клуб, который поддерживает украинскую армию. В то время, когда он в экипировке клуба отдыхал в
«Агробизнес» считает недопустимым, чтобы этот игрок был в нашем клубе, — говорится в заявлении «Агробизнеса».
Команда из Волочинска на данный момент занимает четвертое место в таблице первой лиги Украины — второго по силе дивизиона страны. На счету Сикорского восемь голов в 19 матчах за команду.