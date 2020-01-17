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18:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Клопп: Кубок африканских наций в январе — это катастрофа для «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался недоволен переносом финальной стадии Кубка африканских наций (КАН) с лета 2021 года на январь-февраль того же года.

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«Решение о том, чтобы Кубок африканских наций снова проводить в январе, — это катастрофа для нас», — приводит слова Клоппа Goal.com в своём «твиттере».

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На время проведения Кубка африканских наций клубы вынуждены отпускать игроков в национальные сборные, которые квалифицировались в финальную стадию турнира. Из-за КАН зимой клубы могут лишиться своих игроков примерно на месяц. В составе «Ливерпуля» выступают четыре игрока из Африки — Жоэль Матип (Камерун), Наби Кейта (Гвинея), Садио Мане (Сенегал) и Мохамед Салах (Египет).

В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Ливерпуль» занимает первое место, набрав в 21 матче 61 очко.

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