СМИ: Абрамович одобрил покупку «Челси» футболиста Санчо за €140 млн

По данным издания, переход 19-летнего Санчо может произойти в рамках нынешнего зимнего трансферного окна. В составе «Боруссии» англичанин в нынешнем сезоне провел 24 матча в разных турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал 13 голевых передач. Нападающий дебютировал в составе сборной Англии 12 октября 2018 года в игре против команды Хорватии (0:0) в рамках Лиги наций. Всего за национальную сборную он провел 11 матчей, в которых забил два мяча.