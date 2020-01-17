СМИ: Абрамович одобрил покупку «Челси» футболиста Санчо за €140 млн

По данным издания, переход 19-летнего Санчо может произойти в рамках нынешнего зимнего трансферного окна. В составе «Боруссии» англичанин в нынешнем сезоне провел 24 матча в разных турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал 13 голевых передач. Нападающий дебютировал в составе сборной Англии 12 октября 2018 года в игре против команды Хорватии (0:0) в рамках Лиги наций. Всего за национальную сборную он провел 11 матчей, в которых забил два мяча.
В составе «Боруссии» Санчо завоевал Суперкубок Германии (2019). Выступая за юношескую сборную Англии, он стал победителем чемпионата мира 2017 года.
«Челси» занимает четвертое место в чемпионате Англии, набрав 39 очков после 22 матчей. В следующем туре 18 января подопечные Фрэнка Лэмпарда сыграют в гостях с «Ньюкаслом». Дортмундская «Боруссия» находится на четвертой позиции в чемпионате Германии, набрав 30 очков после 17 игр. В следующем матче 18 января дортмундцы в гостях сыграют с «Аугсбургом».