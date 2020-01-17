Клуб первой лиги взял двух экс-игроков «Кайрата»
Защитник Ойбек Балтабаев и хавбек Мадияр Раимбек присоединились к «Экибастузу» из первой лиги, сообщает KazFootball.kz.
Защитник Ойбек Балтабаев и хавбек Мадияр Раимбек присоединились к «Экибастузу» из первой лиги, сообщает KazFootball.kz.
Воспитанники алматинского футбола прошлый сезон начинали в «Иртыше», но летом покинули клуб. Защитник провел три матча, а полузащитник — 10.
25-летний Балтабаев ранее также играл за «Алтай» и «Махтаарал». В 2017 году он провел 11 матчей за главную команду «Кайрата».
24-летний Раимбек уже выступал за «Экибастуз» в 2017 году. Также в его карьере были «Махтаарал» и «Тараз». В 2016 году хавбек провел свой единственный матч за главную команду «Кайрата».
В прошлом сезоне «Экибастуз» занял 12-е место из 14 клубов первой лиги, опередив «Астану-М» лишь по дополнительным показателям.