Зидан оценил назначение Сетьена на пост тренера «Барселоны»

«Я уверен в том, что с новым тренером “Барса” останется конкурентоспособной. Уверен, что они будут выполнять свою работу. Жаль конечно, что уволили Вальверде. Я его уважаю. Но если мы начнем проигрывать, то меня тоже уволят. Это особенность тренерской работы», — сказал Зидан.