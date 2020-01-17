Зидан оценил назначение Сетьена на пост тренера «Барселоны»
Тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал назначение Кике Сетьена на пост главного тренера каталонской «Барселоны», передает Marca.
Тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал назначение Кике Сетьена на пост главного тренера каталонской «Барселоны», передает Marca.
Напомним, что Сетьен сменил на посту наставника
«Я уверен в том, что с новым тренером “Барса” останется конкурентоспособной. Уверен, что они будут выполнять свою работу. Жаль конечно, что уволили Вальверде. Я его уважаю. Но если мы начнем проигрывать, то меня тоже уволят. Это особенность тренерской работы», — сказал Зидан.
В текущем сезоне чемпионата Испании каталонцы занимают первое место, набрав 40 очков. Следующую игру подопечные Сетьена проведут 19 января. Соперником каталонцев в матче национального турнира станет «Гранада».