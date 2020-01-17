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20:22 (мск), источник: Газета.Ру

Зидан оценил назначение Сетьена на пост тренера «Барселоны»

Тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал назначение Кике Сетьена на пост главного тренера каталонской «Барселоны», передает Marca.

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Напомним, что Сетьен сменил на посту наставника сине-гранатовых Эрнесто Вальверде.

«Я уверен в том, что с новым тренером “Барса” останется конкурентоспособной. Уверен, что они будут выполнять свою работу. Жаль конечно, что уволили Вальверде. Я его уважаю. Но если мы начнем проигрывать, то меня тоже уволят. Это особенность тренерской работы», — сказал Зидан.

В текущем сезоне чемпионата Испании каталонцы занимают первое место, набрав 40 очков. Следующую игру подопечные Сетьена проведут 19 января. Соперником каталонцев в матче национального турнира станет «Гранада».

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