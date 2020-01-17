На Кипре в автомобиль арбитра заложили бомбу. Местный чемпионат приостановили
Чемпионат Кипра приостановлен
Чемпионат Кипра приостановлен
Согласно информации источника, злоумышленники заложили бомбу в автомобиль судьи и скрылись. Инцидент произошёл на стоянке у дома 33-летнего рефери. После взрыва автомобиль получил большие повреждения. Сам арбитр на момент взрыва в машине не находился. После случившегося Федерация футбола Кипра объявила о приостановке чемпионата.
Интересно, что ранее кипрский клуб «Омония» обратился в УЕФА и ФИФА с просьбой вмешаться в футбольные дела страны
После 16 туров в чемпионате Кипра лидирует «Анортосис». «Омония» занимает второе место, набрав на 4 очка меньше и сыграв на матч больше.