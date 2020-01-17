«Шахтер» победил в матче с семью голами в Турции

Игра завершилась со счетом 4:3, причем к перерыву казахстанский клуб вел 4:1. У победителей по дублю оформили форвард сборной Эстонии Сергей Зенев и 20-летний нападающий Жан-Али Пайруз.

Состав «Шахтера»: Юрченко (Цуприков), Наджарян, Гиди (Алишаускас), Лебедев, Кислицын, Видович, Шкодра, Шахметов (Туткышев), Пайруз (Калыбаев), Кривенцев, Зенев.

В прошлом сезоне «Шахтер» занял девятое место из 12 клубов КПЛ, а «Хебар-1918» ушел на зимний перерыв во второй лиге Болгарии на седьмом позиции из 17 команд.