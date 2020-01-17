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20:53 (мск), источник: Vesti.kz

«Шахтер» победил в матче с семью голами в Турции

Карагандинский «Шахтер» победил болгарский «Хебар-1918» в контрольном матче на первых сборах в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра завершилась со счетом 4:3, причем к перерыву казахстанский клуб вел 4:1. У победителей по дублю оформили форвард сборной Эстонии Сергей Зенев и 20-летний нападающий Жан-Али Пайруз.

Состав «Шахтера»: Юрченко (Цуприков), Наджарян, Гиди (Алишаускас), Лебедев, Кислицын, Видович, Шкодра, Шахметов (Туткышев), Пайруз (Калыбаев), Кривенцев, Зенев.

В прошлом сезоне «Шахтер» занял девятое место из 12 клубов КПЛ, а «Хебар-1918» ушел на зимний перерыв во второй лиге Болгарии на седьмом позиции из 17 команд.

Ранее «Шахтер» в Турции победил немецкий «Карл-Цейсс» из третьей бундеслиги — 3:2, а в следующем матче 20 января встретится с «Астрой», которая идет на втором месте в высшей лиге Румынии.

Шахтер Кг
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