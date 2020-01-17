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21:00 (мск), источник: Vesti.kz

Футболисты «Астаны» провели первую тренировку под руководством Билека

Футболисты «Астаны» провели первую тренировку на сборах в Португалии, сообщает пресс-служба клуба.

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Занятие стало для игроков дебютным под руководством нового главного тренера Михала Билека. Чешский специалист возглавил «Астану» 14 января. Пост в столичном клубе он будет совмещать с должностью главного тренера сборной Казахстана.

Первый сбор «Астаны» продлится до 10 февраля. На нем команда сыграет на международном турнире «Атлантик Кап».

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