«Ювентус» предложил «Барселоне» обмен игроками
«Ювентус» заинтересован в обмене игроками с «Барселоной», сообщает La Repubblica.
«Ювентус» заинтересован в обмене игроками с «Барселоной», сообщает La Repubblica.
Согласно информации источника, «старая синьора» предложила
Прошлым летом «Ювентус» уже делал предложение «Барселоне» об обмене полузащитниками, однако чемпион Испании отказался от сделки.
Ракитич перешёл в «Барселону» из «Севильи» летом 2014 года. За каталонский клуб хавбек в 287 матчах забил 34 мяча.
Бернардески выступает за «Ювентус» с сезона-2017/2018. В составе туринского клуба игрок провёл 89 матчей и забил 9 мячей.