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00:48 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ювентус» предложил «Барселоне» обмен игроками

«Ювентус» заинтересован в обмене игроками с «Барселоной», сообщает La Repubblica.

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Согласно информации источника, «старая синьора» предложила сине-гранатовым своего полузащитника Федерико Бернардески. Взамен чемпион Италии хочет получить хавбека каталонского клуба Ивана Ракитича. Отмечается, что главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри одобрил данную сделку.

Прошлым летом «Ювентус» уже делал предложение «Барселоне» об обмене полузащитниками, однако чемпион Испании отказался от сделки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ракитич перешёл в «Барселону» из «Севильи» летом 2014 года. За каталонский клуб хавбек в 287 матчах забил 34 мяча.

Бернардески выступает за «Ювентус» с сезона-2017/2018. В составе туринского клуба игрок провёл 89 матчей и забил 9 мячей.

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