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00:53 (мск), источник: ТАСС

Эшли Янг стал футболистом «Интера»

ТАСС, 18 января. Английский футболист Эшли Янг перешел из английского «Манчестер Юнайтед» в итальянский «Интер». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу миланской команды.

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Источник: AP 2020

Контракт Янга с «Интером» рассчитан до 30 июня 2020 года. Стоимость перехода составила €1,5 млн. 34-летний защитник будет выступать в итальянском клубе под 15-м номером.

«Это фантастическое чувство — оказаться в таком клубе. Я рад стать частью семьи «Интера», — сказал Янг.

Во время загрузки произошла ошибка.

Янг играл за «Манчестер Юнайтед» с июля 2011 года. В составе клуба стал чемпионом Англии (сезон-2012/13), обладателем Кубка (2015/2016) и Суперкубка Англии (2011), победителем Лиги Европы (2016/17). В нынешнем сезоне защитник провел 18 матчей за команду в разных турнирах, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу. В составе сборной Англии Янг провел 39 матчей, в которых забил семь мячей.

«Интер» находится на втором месте в чемпионате Италии, набрав 46 очков после 19 игр.

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