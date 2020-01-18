Футболисты «Шальке» обыграли «Боруссию» из Менхенгладбаха
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Футболисты «Шальке» обыграли «Боруссию» из Менхенгладбаха в домашнем матче 18-го тура чемпионата Германии.
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Футболисты «Шальке» обыграли «Боруссию» из Менхенгладбаха в домашнем матче 18-го тура чемпионата Германии.
Встреча в Гельзенкирхене завершилась победой «Шальке» со счетом 2:0. Голы забили Суат Сердар (48-я минута) и Михаэль Грегорич (58).
Занимающая второе место в таблице «Боруссия» (35 очков) следующий матч проведет дома 25 января против «Майнца». «Шальке» (33) идет четвертым и в следующем туре 25 января сыграет на выезде с «Баварией».
|Дэвид Вагнер
|Марко Розе
|Суат Сердар(Михаэль Грегорич)
|48′
|Михаэль Грегорич(Бенито Раман)
|58′
|23
|Маркус Шуберт
|1
|Янн Зоммер
|4
|Озан Кабак
76′
|17
|Оскар Вендт
|5
|Матия Настасич
|18
|Штефан Лайнер
31′
|20
|Джонджо Кенни
19′
|28
|Маттиас Гинтер
|24
|Бастиан Очипка
|8
|Денис Закария
|6
|Омар Маскарель
|23
|Йонас Хофманн
|18
|Даниэль Калиджури
|10
|Маркус Тюрам
51′
|28
|Алессандро Шепф
79′
|14
|Алассан Плеа
|8
|Суат Сердар
75′
|24
|Тони Янчке
81′85′
|16
|Нассим Бужеллаб
|5
|Тобиас Штробль
|9
|Бенито Раман
69′
|7
|Патрик Херрманн
59′
|15
|Ахмед Кутуджу
|32
|Флориан Нойхаус
|11
|Михаэль Грегорич
90′
|36
|Брель Эмболо
72′
|19
|Гвидо Бургшталлер
|13
|Ларс Штиндль
90+2′
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|14
|7
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|8
|15
|Фолы
|18
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Дениз Айтекин(Германия)