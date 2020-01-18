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09:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты «Шальке» обыграли «Боруссию» из Менхенгладбаха

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Футболисты «Шальке» обыграли «Боруссию» из Менхенгладбаха в домашнем матче 18-го тура чемпионата Германии.

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Источник: AP 2020

Встреча в Гельзенкирхене завершилась победой «Шальке» со счетом 2:0. Голы забили Суат Сердар (48-я минута) и Михаэль Грегорич (58).

Занимающая второе место в таблице «Боруссия» (35 очков) следующий матч проведет дома 25 января против «Майнца». «Шальке» (33) идет четвертым и в следующем туре 25 января сыграет на выезде с «Баварией».

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Шальке-04
2:0
Первый тайм: 0:0
Боруссия М
Футбол, Германия, Тур 1817.01.2020, 22:30 (МСК UTC+3)Veltins-Arena, 62271 зритель
Главные тренеры
Дэвид ВагнерМарко Розе
Голы
Суат Сердар(Михаэль Грегорич)48′
Михаэль Грегорич(Бенито Раман)58′
Составы команд
23Маркус Шуберт
1Янн Зоммер
4Озан Кабак
76′
17Оскар Вендт
5Матия Настасич
18Штефан Лайнер
31′
20Джонджо Кенни
19′
28Маттиас Гинтер
24Бастиан Очипка
8Денис Закария
6Омар Маскарель
23Йонас Хофманн
18Даниэль Калиджури
10Маркус Тюрам
51′
28Алессандро Шепф
79′
14Алассан Плеа
8Суат Сердар
75′
24Тони Янчке
81′85′
16Нассим Бужеллаб
5Тобиас Штробль
9Бенито Раман
69′
7Патрик Херрманн
59′
15Ахмед Кутуджу
32Флориан Нойхаус
11Михаэль Грегорич
90′
36Брель Эмболо
72′
19Гвидо Бургшталлер
13Ларс Штиндль
90+2′
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)14
7Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
8Угловые8
15Фолы18
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяДениз Айтекин(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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