Футболисты «Шальке» обыграли «Боруссию» из Менхенгладбаха

Встреча в Гельзенкирхене завершилась победой «Шальке» со счетом 2:0. Голы забили Суат Сердар (48-я минута) и Михаэль Грегорич (58).

Занимающая второе место в таблице «Боруссия» (35 очков) следующий матч проведет дома 25 января против «Майнца». «Шальке» (33) идет четвертым и в следующем туре 25 января сыграет на выезде с «Баварией».