«Марсель» разгромил «Гранвиль» и вышел в 1/8 финала Кубка Франции
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Футболисты «Марселя» в матче 1/16 финала Кубка Франции на выезде разгромили «Гранвиль», который выступает в четвертом по силе дивизионе страны.
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Футболисты «Марселя» в матче 1/16 финала Кубка Франции на выезде разгромили «Гранвиль», который выступает в четвертом по силе дивизионе страны.
Игра, которая прошла в пятницу, завершилась победой гостей со счетом 3:0. Голы забили Альваро (77-я минута), Неманья Радоньич (83) и Димитри Пайет (90). На 75-й минуте с поля был удален форвард «Гранвиля» Уильям Си.
Соперник «Марселя» в 1/8 финала Кубка Франции определится позднее.