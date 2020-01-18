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09:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Марсель» разгромил «Гранвиль» и вышел в 1/8 финала Кубка Франции

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Футболисты «Марселя» в матче 1/16 финала Кубка Франции на выезде разгромили «Гранвиль», который выступает в четвертом по силе дивизионе страны.

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Игра, которая прошла в пятницу, завершилась победой гостей со счетом 3:0. Голы забили Альваро (77-я минута), Неманья Радоньич (83) и Димитри Пайет (90). На 75-й минуте с поля был удален форвард «Гранвиля» Уильям Си.

Соперник «Марселя» в 1/8 финала Кубка Франции определится позднее.

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