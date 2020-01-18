«Марсель» разгромил «Гранвиль» и вышел в 1/8 финала Кубка Франции

Игра, которая прошла в пятницу, завершилась победой гостей со счетом 3:0. Голы забили Альваро (77-я минута), Неманья Радоньич (83) и Димитри Пайет (90). На 75-й минуте с поля был удален форвард «Гранвиля» Уильям Си.