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09:44 (мск), источник: ТАСС

В СМИ назвали возможного заказчика покушения на футболиста Ковачевича

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Бывший футболист греческого «Олимпиакоса» Дарко Ковачевич мог быть обстрелян по заказу бывшего футболиста испанского «Реала» испанца Рауля Браво. Об этом сообщает испанское издание Marca.

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Инцидент произошел 7 января. Неизвестный выстрелил в 46-летнего Ковачевича из огнестрельного оружия, сербский футболист получил ранения и был доставлен в больницу, сейчас его здоровью ничего не угрожает. По информации источника, греческая полиция рассматривает в качестве заказчика покушения Браво, однако пока доказательства вины испанца не представлены. По версии следствия, Ковачевич мог знать детали организации договорных матчей в Испании при участии Браво, спортсмены выступали вместе за «Олимпиакос» с 2007 по 2009 год.

В июне 2019 года сотрудники правоохранительных органов задержали Браво. Его обвинили в организации договорных матчей в чемпионате Испании с участием семи футболистов «Вальядолида».

Ковачевич играл с 1994 по 2004 год за сборные Югославии и Сербии и Черногории. Участвовал в чемпионате мира 1998 года и чемпионате Европы 2000 года. Девять сезонов отыграл в испанском «Реал Сосьедаде», также выступал за итальянские «Ювентус» и «Лацио», английский «Шеффилд Уэнсдей». В составе «Олимпиакоса» он стал обладателем Суперкубка Греции (2007) и чемпионом страны (2009).

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