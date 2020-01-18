В СМИ назвали возможного заказчика покушения на футболиста Ковачевича

Инцидент произошел 7 января. Неизвестный выстрелил в 46-летнего Ковачевича из огнестрельного оружия, сербский футболист получил ранения и был доставлен в больницу, сейчас его здоровью ничего не угрожает. По информации источника, греческая полиция рассматривает в качестве заказчика покушения Браво, однако пока доказательства вины испанца не представлены. По версии следствия, Ковачевич мог знать детали организации договорных матчей в Испании при участии Браво, спортсмены выступали вместе за «Олимпиакос» с 2007 по 2009 год.

В июне 2019 года сотрудники правоохранительных органов задержали Браво. Его обвинили в организации договорных матчей в чемпионате Испании с участием семи футболистов «Вальядолида».