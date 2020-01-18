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13:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бывший форвард «Спартака» Барриос стал игроком команды Марадоны

Бывший нападающий «Спартака» Лукас Барриос подписал контракт до конца 2020 года с «Химнасией», сообщает клубная пресс-служба.

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Источник: Спорт-Экспресс

35-летний футболист будет играть под руководством Диего Марадоны.

Барриос выступал за «Спартак» в 2013—2014 годах и в 20 матчах забил два гола. Ранее форвард также играл за дортмундскую «Боруссию».

Последним клубом Барриоса был аргентинский «Уракан», за который Лукас выступал на протяжении 2019-го.

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