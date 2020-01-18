Бывший форвард «Спартака» Барриос стал игроком команды Марадоны
Бывший нападающий «Спартака» Лукас Барриос подписал контракт до конца 2020 года с «Химнасией», сообщает клубная
Бывший нападающий «Спартака» Лукас Барриос подписал контракт до конца 2020 года с «Химнасией», сообщает клубная
35-летний футболист будет играть под руководством Диего Марадоны.
Барриос выступал за «Спартак» в 2013—2014 годах и в 20 матчах забил два гола. Ранее форвард также играл за дортмундскую «Боруссию».
Последним клубом Барриоса был аргентинский «Уракан», за который Лукас выступал на протяжении 2019-го.