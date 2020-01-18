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17:01 (мск), источник: Vesti.kz

Жуков сыграл первый матч за новый клуб

Краковская «Висла» с минимальным счетом 1:0 победила «Сталь» (Мелец) в товарищеском матче, прошедшем в польском городе Мысленице, передает корреспондент Vesti.kz.

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Решающий мяч был забит на 80-й минуте Рафалом Богуски. «Висла» провела игру двумя составами — полузащитник сборной Казахстана Георгий Жуков отыграл только первый тайм.

Отметим, что 25-летний Жуков отправился в Польшу в качестве свободного агента. Два года назад «Кайрат» заплатил за него «Уралу» миллион евро. В минувшем сезоне хавбек провел за алматинский клуб 30 матчей, забил два гола и сделал два ассиста.

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