Жуков сыграл первый матч за новый клуб

Решающий мяч был забит на 80-й минуте Рафалом Богуски. «Висла» провела игру двумя составами — полузащитник сборной Казахстана Георгий Жуков отыграл только первый тайм.

Отметим, что 25-летний Жуков отправился в Польшу в качестве свободного агента. Два года назад «Кайрат» заплатил за него «Уралу» миллион евро. В минувшем сезоне хавбек провел за алматинский клуб 30 матчей, забил два гола и сделал два ассиста.