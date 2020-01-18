Отраженный вратарем пенальти помог «Тоттенхэму» сыграть вничью с аутсайдером АПЛ

Источник: AP 2020

Встреча прошла в субботу, 18 января, и завершилась со счетом 0:0. В первом тайме зрители не увидели голов. На 70-й минуте форвард хозяев Трой Дини не реализовал пенальти. Мяч отразил вратарь «шпор» Пауло Гассанига.

После 23-х туров «Тоттенхэм» имеет в активе 31 очко и располагается на седьмом месте. «Уотфорд» набрал 23 очка и находится на 16-й позиции.