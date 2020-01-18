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17:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Отраженный вратарем пенальти помог «Тоттенхэму» сыграть вничью с аутсайдером АПЛ

«Уотфорд» на своем поле сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла в субботу, 18 января, и завершилась со счетом 0:0. В первом тайме зрители не увидели голов. На 70-й минуте форвард хозяев Трой Дини не реализовал пенальти. Мяч отразил вратарь «шпор» Пауло Гассанига.

После 23-х туров «Тоттенхэм» имеет в активе 31 очко и располагается на седьмом месте. «Уотфорд» набрал 23 очка и находится на 16-й позиции.

В следующем туре «Уотфорд» 21 января на выезде сыграет с «Астон Виллой». «Тоттенхэм» днем позже на своем поле примет «Норвич».

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Уотфорд
0:0
Первый тайм: 0:0
Тоттенхэм Хотспур
Футбол, Англия, Тур 2318.01.2020, 15:30 (МСК UTC+3)Vicarage Road
Главные тренеры
Найджел ПирсонЖозе Моуринью
Нереализованные пенальти
Трой Дини70′
Составы команд
26Бен Фостер
22Пауло Гассанига
4Крейг Доусон
4Тоби Алдервейрелд
6Эдриан Мариаппа
5Ян Фертонген
69′
11Адам Масина
24Серж Орье
15Крейг Каткарт
39Джафет Танганга
19′
16Абдулай Дукуре
60′
8Харри Уинкс
60′
29Этьенн Капуэ
35′
7Сон Хын Мин
7Жерар Деулофеу
11Эрик Ламела
9Трой Дини
27Лукас Моура
14Натаниэл Чалоба
79′
18Джовани Ло Сельсо
80′
37Роберто Перейра
30Жедсон Фернандеш
23Исмаила Сарр
89′
20Деле Алли
73′
33Игнасио Пуссетто
23Кристиан Эриксен
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)17
2Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
3Угловые3
13Фолы13
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Оливер(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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