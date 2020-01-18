Отраженный вратарем пенальти помог «Тоттенхэму» сыграть вничью с аутсайдером АПЛ
«Уотфорд» на своем поле сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в матче 23-го тура Английской
«Уотфорд» на своем поле сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в матче 23-го тура Английской
Встреча прошла в субботу, 18 января, и завершилась со счетом 0:0. В первом тайме зрители не увидели голов. На 70-й минуте форвард хозяев Трой Дини не реализовал пенальти. Мяч отразил вратарь «шпор» Пауло Гассанига.
После 23-х туров «Тоттенхэм» имеет в активе 31 очко и располагается на седьмом месте. «Уотфорд» набрал 23 очка и находится на 16-й позиции.
В следующем туре «Уотфорд» 21 января на выезде сыграет с «Астон Виллой». «Тоттенхэм» днем позже на своем поле примет «Норвич».
|Найджел Пирсон
|Жозе Моуринью
|Трой Дини
|70′
|26
|Бен Фостер
|22
|Пауло Гассанига
|4
|Крейг Доусон
|4
|Тоби Алдервейрелд
|6
|Эдриан Мариаппа
|5
|Ян Фертонген
69′
|11
|Адам Масина
|24
|Серж Орье
|15
|Крейг Каткарт
|39
|Джафет Танганга
19′
|16
|Абдулай Дукуре
60′
|8
|Харри Уинкс
60′
|29
|Этьенн Капуэ
35′
|7
|Сон Хын Мин
|7
|Жерар Деулофеу
|11
|Эрик Ламела
|9
|Трой Дини
|27
|Лукас Моура
|14
|Натаниэл Чалоба
79′
|18
|Джовани Ло Сельсо
80′
|37
|Роберто Перейра
|30
|Жедсон Фернандеш
|23
|Исмаила Сарр
89′
|20
|Деле Алли
73′
|33
|Игнасио Пуссетто
|23
|Кристиан Эриксен
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|17
|2
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Майкл Оливер(Англия)