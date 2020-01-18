Россиянка отреагировала на сообщения об аресте за клевету на игрока «Милана»

Источник: AP 2020

«Меня не задерживали и тем более не арестовывали. У меня нет судимости. Правда станет известна», — написала россиянка.

16 января испанская газета Marca сообщила, что Кремлева была арестована. 22-летняя девушка обвинила игрока в изнасиловании и побоях: у пары была встреча в июне 2017 года. Тем не менее, испанский суд не установил вины Эрнандеса и закрыл дело. Кремлевой предстоит ответить за ложное обвинение в адрес спортсмена.

Защитник играет за «Милан» с лета 2019-го. В нынешнем сезоне он провел 15 матчей и забил четыре гола в чемпионате Италии.