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19:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянка отреагировала на сообщения об аресте за клевету на игрока «Милана»

Российская модель Луиза Кремлева в Instagram отреагировала на сообщения об аресте за ложное обвинение в изнасиловании в адрес французского защитника «Милана» Тео Эрнандеса.

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Источник: AP 2020

«Меня не задерживали и тем более не арестовывали. У меня нет судимости. Правда станет известна», — написала россиянка.

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16 января испанская газета Marca сообщила, что Кремлева была арестована. 22-летняя девушка обвинила игрока в изнасиловании и побоях: у пары была встреча в июне 2017 года. Тем не менее, испанский суд не установил вины Эрнандеса и закрыл дело. Кремлевой предстоит ответить за ложное обвинение в адрес спортсмена.

Защитник играет за «Милан» с лета 2019-го. В нынешнем сезоне он провел 15 матчей и забил четыре гола в чемпионате Италии.

Эрнандес также выступал за мадридский «Реал» и «Реал Сосьедад». Футболист — обладатель двойного гражданства (Франции и Испании).

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