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00:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Лацио» продлил рекордную победную серию серии А до 11 матчей

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Футболисты «Лацио» продлили свою рекордную победную серию в чемпионате Италии до 11 матчей, разгромив на своем поле «Сампдорию» в рамках 20-го тура серии А.

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Источник: AP 2020

Встреча, прошедшая в субботу на «Стадио Олимпико» в Риме, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. У победителей хет-трик оформил Чиро Иммобиле (17-я, 20-я и 65-я минуты), забивший первый и третий мячи с пенальти, также отличились Фелипе Кайседо (7) и Баштуш (54). У гостей из Генуи мяч забил Кароль Линетти (70), а на 74-й минуте был удален Юлиан Шабо.

Нынешняя победная серия является для «Лацио» рекордной в истории выступлений клуба в серии А, причем рекордное достижение было установлено в прошлом туре после победы над «Наполи» (1:0). Римляне набрали 45 очков и занимают третье место в таблице чемпионата Италии, отставая на один балл от миланского «Интера» и на три от лидирующего туринского «Ювентуса». «Сампдория» (19 очков) занимает 16-ю строчку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Форвард «Лацио» Иммобиле забил уже 23 мяча в 19 проведенных матчах чемпионата Италии нынешнего сезона и продолжает лидировать в бомбардирской гонке, обгоняя на 9 голов Ромелу Лукаку («Интер») и Криштиану Роналду («Ювентус»).

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Лацио
5:1
Первый тайм: 3:0
Сампдория
Футбол, Италия, Тур 2018.01.2020, 17:00 (МСК UTC+3)Olimpico
Главные тренеры
Симоне ИндзагиКлаудио Раньери
Голы
Фелипе Кайседо7′
Кароль Линетти70′
Чиро Иммобиле17′
Чиро Иммобиле(Франческо Ачерби)20′
Бартоломеу Жакинту Баштуш(Пеззини Лейва Лукас)54′
Чиро Иммобиле65′
Составы команд
1Томас Стракоша
1Эмиль Аудеро
4Патрисио Габаррон
5Джулиан Шабо
73′
6Пеззини Лейва Лукас
15Омар Колли
62′
10Ромеро Луис Альберто
24Бартош Берешиньски
21Сергей Милинкович-Савич
4Роналду Виейра
31′
29Мануэль Лаццари
7Кароль Линетти
17Чиро Иммобиле
18Мортен Торсби
22Хони
17Джанлука Капрари
26Штефан Раду
49′
29Никола Мурру
63′
15Бартоломеу Жакинту Баштуш
3Томмазо Ауджелло
33Франческо Ачерби
66′
14Якуб Янкто
45′
93Денис Вавро
6Альбин Экдаль
20Фелипе Кайседо
58′
23Маноло Габбьядини
71′
34Бобби Адеканье
68′
9Федерико Бонаццоли
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
15Удары (всего)9
8Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
6Угловые5
12Фолы13
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяДаниэле Киффи(Италия)
Обозначения
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
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  • Капитан команды
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  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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