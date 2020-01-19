«Лацио» продлил рекордную победную серию серии А до 11 матчей

Источник: AP 2020

Встреча, прошедшая в субботу на «Стадио Олимпико» в Риме, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. У победителей хет-трик оформил Чиро Иммобиле (17-я, 20-я и 65-я минуты), забивший первый и третий мячи с пенальти, также отличились Фелипе Кайседо (7) и Баштуш (54). У гостей из Генуи мяч забил Кароль Линетти (70), а на 74-й минуте был удален Юлиан Шабо.

Нынешняя победная серия является для «Лацио» рекордной в истории выступлений клуба в серии А, причем рекордное достижение было установлено в прошлом туре после победы над «Наполи» (1:0). Римляне набрали 45 очков и занимают третье место в таблице чемпионата Италии, отставая на один балл от миланского «Интера» и на три от лидирующего туринского «Ювентуса». «Сампдория» (19 очков) занимает 16-ю строчку.

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