«Лацио» продлил рекордную победную серию серии А до 11 матчей
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Футболисты «Лацио» продлили свою рекордную победную серию в чемпионате Италии до 11 матчей, разгромив на своем поле «Сампдорию» в рамках 20-го тура серии А.
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Футболисты «Лацио» продлили свою рекордную победную серию в чемпионате Италии до 11 матчей, разгромив на своем поле «Сампдорию» в рамках 20-го тура серии А.
Встреча, прошедшая в субботу на «Стадио Олимпико» в Риме, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. У победителей
Нынешняя победная серия является для «Лацио» рекордной в истории выступлений клуба в серии А, причем рекордное достижение было установлено в прошлом туре после победы над «Наполи» (1:0). Римляне набрали 45 очков и занимают третье место в таблице чемпионата Италии, отставая на один балл от миланского «Интера» и на три от лидирующего туринского «Ювентуса». «Сампдория» (19 очков) занимает 16-ю строчку.
Форвард «Лацио» Иммобиле забил уже 23 мяча в 19 проведенных матчах чемпионата Италии нынешнего сезона и продолжает лидировать в бомбардирской гонке, обгоняя на 9 голов Ромелу Лукаку («Интер») и Криштиану Роналду («Ювентус»).
|Симоне Индзаги
|Клаудио Раньери
|Фелипе Кайседо
|7′
|Кароль Линетти
|70′
|Чиро Иммобиле
|17′
|Чиро Иммобиле(Франческо Ачерби)
|20′
|Бартоломеу Жакинту Баштуш(Пеззини Лейва Лукас)
|54′
|Чиро Иммобиле
|65′
|1
|Томас Стракоша
|1
|Эмиль Аудеро
|4
|Патрисио Габаррон
|5
|Джулиан Шабо
73′
|6
|Пеззини Лейва Лукас
|15
|Омар Колли
62′
|10
|Ромеро Луис Альберто
|24
|Бартош Берешиньски
|21
|Сергей Милинкович-Савич
|4
|Роналду Виейра
31′
|29
|Мануэль Лаццари
|7
|Кароль Линетти
|17
|Чиро Иммобиле
|18
|Мортен Торсби
|22
|Хони
|17
|Джанлука Капрари
|26
|Штефан Раду
49′
|29
|Никола Мурру
63′
|15
|Бартоломеу Жакинту Баштуш
|3
|Томмазо Ауджелло
|33
|Франческо Ачерби
66′
|14
|Якуб Янкто
45′
|93
|Денис Вавро
|6
|Альбин Экдаль
|20
|Фелипе Кайседо
58′
|23
|Маноло Габбьядини
71′
|34
|Бобби Адеканье
68′
|9
|Федерико Бонаццоли
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|9
|8
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|5
|12
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Даниэле Киффи(Италия)