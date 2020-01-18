Хет-трик Холанда в дебютном матче принес дортмундской «Боруссии» победу над «Аугсбургом»
ТАСС, 18 января. Дортмундская «Боруссия» со счетом 5:3 победила на выезде «Аугсбург» в матче 18-го тура чемпионата Германии по футболу.
ТАСС, 18 января. Дортмундская «Боруссия» со счетом 5:3 победила на выезде «Аугсбург» в матче 18-го тура чемпионата Германии по футболу.
В дебютном матче
Холанд вышел на замену на 56-й минуте и отличился спустя 183 секунды. 19-летний норвежец стал вторым игроком после габонца
Холанд перешел в немецкий клуб из «Зальцбурга» 29 декабря 2019 года, подписав контракт до лета 2024 года. Сумма трансфера, по данным портала Transfermarkt, составила €20 млн. За «Зальцбург» он выступал с января прошлого года, проведя за клуб 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 29 голов и отдал семь результативных передач, в текущем сезоне Лиги чемпионов он сыграл шесть матчей, записав в актив восемь голов и одну голевую передачу.
В турнирной таблице чемпионата Германии «Боруссия» идет на четвертом месте, набрав 33 очка в 18 матчах, «Аугсбург» с 23 баллами после 18 матчей занимает 10-ю строчку.
В следующем матче «Боруссия» 24 января примет «Кёльн», «Аугсбург» 25 января сыграет в гостях с «Унион Берлин».
|Мартин Шмидт
|Люсьен Фавр
|Флориан Нидерлехнер(Рубен Варгас)
|34′
|Юлиан Брандт(Торган Азар)
|49′
|Марко Рихтер
|46′
|Эрлин Бреут Холанн(Джейдон Санчо)
|59′
|Флориан Нидерлехнер(Филипп Макс)
|55′
|Джейдон Санчо(Матс Хуммельс)
|61′
|Эрлин Бреут Холанн(Торган Азар)
|70′
|Эрлин Бреут Холанн(Марко Ройс)
|79′
|21
|Томаш Коубек
|1
|Роман Бюрки
|2
|Штефан Лихтштайнер
|5
|Ашраф Хакими
|6
|Джеффри Гауэлеув
|15
|Матс Хуммельс
|18
|Тин Едвай
|16
|Мануэль Аканджи
|31
|Филипп Макс
|7
|Джейдон Санчо
|8
|Рани Хедира
|13
|Рафаэл Геррейру
|16
|Рубен Варгас
|19
|Юлиан Брандт
76′
|7
|Флориан Нидерлехнер
|28
|Аксель Витсель
|23
|Марко Рихтер
|26
|Лукаш Пищек
56′
|10
|Даниэль Байер
85′
|17
|Эрлин Бреут Холанн
|17
|Ноа-Жоэль Саренрен-Базе
|11
|Марко Ройс
80′
|24
|Фредрик Йенсен
74′
|8
|Махмуд Дахуд
|29
|Эдуард Левен
|23
|Торган Азар
72′
|38
|Джованни Рейна
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|17
|5
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|6
|5
|Фолы
|5
|7
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Мануэль Грефе(Германия)