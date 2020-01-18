Хет-трик Холанда в дебютном матче принес дортмундской «Боруссии» победу над «Аугсбургом»

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В дебютном матче хет-триком за дортмундскую команду отметился норвежский нападающий Эрлинг Холанд (59, 70 и 79-я минуты), также голы в составе «Боруссии» забили Юлиан Брандт (49) и Джейдон Санчо (61). У «Аугсбурга» голы на счету Флориана Нидерлехнера (34, 55) и Марко Рихтера (46).

Холанд вышел на замену на 56-й минуте и отличился спустя 183 секунды. 19-летний норвежец стал вторым игроком после габонца Пьерра-Эмерика Обамеянга, который отличился хет-триком в составе «Боруссии» в дебютном матче за клуб, в истории бундеслиги он стал шестым игроком, добившимся подобного результата. Норвежец забил голы первыми тремя ударами по воротам, повторив свое достижение в составе австрийского «Зальцбурга» в матче Лиги чемпионов против бельгийского «Генка» (6:2).

Холанд перешел в немецкий клуб из «Зальцбурга» 29 декабря 2019 года, подписав контракт до лета 2024 года. Сумма трансфера, по данным портала Transfermarkt, составила €20 млн. За «Зальцбург» он выступал с января прошлого года, проведя за клуб 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 29 голов и отдал семь результативных передач, в текущем сезоне Лиги чемпионов он сыграл шесть матчей, записав в актив восемь голов и одну голевую передачу.

В турнирной таблице чемпионата Германии «Боруссия» идет на четвертом месте, набрав 33 очка в 18 матчах, «Аугсбург» с 23 баллами после 18 матчей занимает 10-ю строчку.

В следующем матче «Боруссия» 24 января примет «Кёльн», «Аугсбург» 25 января сыграет в гостях с «Унион Берлин».