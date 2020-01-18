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19:53 (мск), источник: ТАСС

Хет-трик Холанда в дебютном матче принес дортмундской «Боруссии» победу над «Аугсбургом»

ТАСС, 18 января. Дортмундская «Боруссия» со счетом 5:3 победила на выезде «Аугсбург» в матче 18-го тура чемпионата Германии по футболу.

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Источник: Reuters

В дебютном матче хет-триком за дортмундскую команду отметился норвежский нападающий Эрлинг Холанд (59, 70 и 79-я минуты), также голы в составе «Боруссии» забили Юлиан Брандт (49) и Джейдон Санчо (61). У «Аугсбурга» голы на счету Флориана Нидерлехнера (34, 55) и Марко Рихтера (46).

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Холанд вышел на замену на 56-й минуте и отличился спустя 183 секунды. 19-летний норвежец стал вторым игроком после габонца Пьерра-Эмерика Обамеянга, который отличился хет-триком в составе «Боруссии» в дебютном матче за клуб, в истории бундеслиги он стал шестым игроком, добившимся подобного результата. Норвежец забил голы первыми тремя ударами по воротам, повторив свое достижение в составе австрийского «Зальцбурга» в матче Лиги чемпионов против бельгийского «Генка» (6:2).

Холанд перешел в немецкий клуб из «Зальцбурга» 29 декабря 2019 года, подписав контракт до лета 2024 года. Сумма трансфера, по данным портала Transfermarkt, составила €20 млн. За «Зальцбург» он выступал с января прошлого года, проведя за клуб 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 29 голов и отдал семь результативных передач, в текущем сезоне Лиги чемпионов он сыграл шесть матчей, записав в актив восемь голов и одну голевую передачу.

В турнирной таблице чемпионата Германии «Боруссия» идет на четвертом месте, набрав 33 очка в 18 матчах, «Аугсбург» с 23 баллами после 18 матчей занимает 10-ю строчку.

В следующем матче «Боруссия» 24 января примет «Кёльн», «Аугсбург» 25 января сыграет в гостях с «Унион Берлин».

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Аугсбург
3:5
Первый тайм: 1:0
Боруссия Д
Футбол, Германия, Тур 1818.01.2020, 17:30 (МСК UTC+3)WWK Arena
Главные тренеры
Мартин ШмидтЛюсьен Фавр
Голы
Флориан Нидерлехнер(Рубен Варгас)34′
Юлиан Брандт(Торган Азар)49′
Марко Рихтер46′
Эрлин Бреут Холанн(Джейдон Санчо)59′
Флориан Нидерлехнер(Филипп Макс)55′
Джейдон Санчо(Матс Хуммельс)61′
Эрлин Бреут Холанн(Торган Азар)70′
Эрлин Бреут Холанн(Марко Ройс)79′
Составы команд
21Томаш Коубек
1Роман Бюрки
2Штефан Лихтштайнер
5Ашраф Хакими
6Джеффри Гауэлеув
15Матс Хуммельс
18Тин Едвай
16Мануэль Аканджи
31Филипп Макс
7Джейдон Санчо
8Рани Хедира
13Рафаэл Геррейру
16Рубен Варгас
19Юлиан Брандт
76′
7Флориан Нидерлехнер
28Аксель Витсель
23Марко Рихтер
26Лукаш Пищек
56′
10Даниэль Байер
85′
17Эрлин Бреут Холанн
17Ноа-Жоэль Саренрен-Базе
11Марко Ройс
80′
24Фредрик Йенсен
74′
8Махмуд Дахуд
29Эдуард Левен
23Торган Азар
72′
38Джованни Рейна
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)17
5Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
2Угловые6
5Фолы5
7Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяМануэль Грефе(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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