«Арсенал» на своем поле упустил победу над новичком АПЛ

Источник: AP 2020

Встреча прошла в субботу, 18 января, и завершилась со счетом 1:1. В конце первого тайма канониров вывел вперед Габриэл Мартинелли. Во втором тайме на 83-й минуте равенство восстановил Джон Флек.

«Арсенал» набрал 29 очков и вышел на десятое место в турнирной таблице. В активе новичка премьер-лиги «Шеффилда» 32 очка, команда занимает седьмую позицию.