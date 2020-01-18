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20:15 (мск), источник: Lenta.Ru

«Арсенал» на своем поле упустил победу над новичком АПЛ

«Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла в субботу, 18 января, и завершилась со счетом 1:1. В конце первого тайма канониров вывел вперед Габриэл Мартинелли. Во втором тайме на 83-й минуте равенство восстановил Джон Флек.

«Арсенал» набрал 29 очков и вышел на десятое место в турнирной таблице. В активе новичка премьер-лиги «Шеффилда» 32 очка, команда занимает седьмую позицию.

В следующем туре «Арсенал» 21 января на выезде сыграет с земляками из «Челси». «Шеффилд» в тот же день на своем поле примет «Манчестер Сити».

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Арсенал
1:1
Первый тайм: 1:0
Шеффилд Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 2318.01.2020, 18:00 (МСК UTC+3)Emirates Stadium
Главные тренеры
Микель АртетаКрис Уайлдер
Голы
Габриел Мартинелли45′
Джон Флек83′
Составы команд
1Бернд Лено
1Дин Хендерсон
20Шкодран Мустафи
2Джордж Болдок
51′
23Давид Луиз
3Энда Стивенс
10Месут Езил
5Джек О`Коннелл
11Лукас Торрейра
12Джон Иган
15Эйнсли Мэйтланд-Найлс
4Джон Флек
34Гранит Джака
90+1′
16Оливер Норвуд
4′
19Николя Пепе
9Оливер Макберни
35Габриел Мартинелли
6Крис Бэшем
76′
77Букайо Сака
27Мухамед Бешич
9Александр Ляказетт
74′
7Джон Ландстрем
67′
30Эдвард Нкетиа
11Каллум Робинсон
22Лис Муссе
56′
10Билли Шарп
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)12
4Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
4Угловые5
9Фолы13
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Лесли Дин(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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