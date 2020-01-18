«Арсенал» на своем поле упустил победу над новичком АПЛ
«Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в матче 23-го тура Английской
«Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в матче 23-го тура Английской
Встреча прошла в субботу, 18 января, и завершилась со счетом 1:1. В конце первого тайма канониров вывел вперед Габриэл Мартинелли. Во втором тайме на 83-й минуте равенство восстановил Джон Флек.
«Арсенал» набрал 29 очков и вышел на десятое место в турнирной таблице. В активе новичка
В следующем туре «Арсенал» 21 января на выезде сыграет с земляками из «Челси». «Шеффилд» в тот же день на своем поле примет «Манчестер Сити».
|Микель Артета
|Крис Уайлдер
|Габриел Мартинелли
|45′
|Джон Флек
|83′
|1
|Бернд Лено
|1
|Дин Хендерсон
|20
|Шкодран Мустафи
|2
|Джордж Болдок
51′
|23
|Давид Луиз
|3
|Энда Стивенс
|10
|Месут Езил
|5
|Джек О`Коннелл
|11
|Лукас Торрейра
|12
|Джон Иган
|15
|Эйнсли Мэйтланд-Найлс
|4
|Джон Флек
|34
|Гранит Джака
90+1′
|16
|Оливер Норвуд
4′
|19
|Николя Пепе
|9
|Оливер Макберни
|35
|Габриел Мартинелли
|6
|Крис Бэшем
76′
|77
|Букайо Сака
|27
|Мухамед Бешич
|9
|Александр Ляказетт
74′
|7
|Джон Ландстрем
67′
|30
|Эдвард Нкетиа
|11
|Каллум Робинсон
|22
|Лис Муссе
56′
|10
|Билли Шарп
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|12
|4
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|5
|9
|Фолы
|13
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Майкл Лесли Дин(Англия)