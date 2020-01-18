Дубль Каземиро принес «Реалу» победу над «Севильей» в матче чемпионата Испании

Источник: AP 2020

В составе победителей два гола забил Каземиро (57-я и 69-я минуты), для бразильского полузащитника дубль стал первым в матчах чемпионата Испании. У проигравших отличился Люк де Йонг (64). На 32-й минуте встречи главный арбитр Хуан Мартинес Мунуэра отменил гол «Севильи» после просмотра видеоповтора.

«Реал» поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 43 очка в 20 матчах. На втором месте идет «Барселона», имея 40 очков после 19 встреч. «Севилья» располагается на четвертой строчке (35 очков в 20 матчах).

В следующем туре подопечные Зинедина Зидана 26 января на выезде встретятся с «Вальядолидом», а 22 января в гостях сыграют с «Унионистасом» в матче 1/16 финала Кубка Испании. «Севилья» в 1/16 финала Кубка Испании 21 января дома проведет встречу с «Леванте», а в 21-м туре первенства страны на своем поле примет «Гранаду» 25 января.