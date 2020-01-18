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20:11 (мск), источник: ТАСС

Дубль Каземиро принес «Реалу» победу над «Севильей» в матче чемпионата Испании

ТАСС, 18 января. Футболисты мадридского «Реала» со счетом 2:1 выиграли у «Севильи» в матче 20-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в присутствии 72512 зрителей.

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Источник: AP 2020

В составе победителей два гола забил Каземиро (57-я и 69-я минуты), для бразильского полузащитника дубль стал первым в матчах чемпионата Испании. У проигравших отличился Люк де Йонг (64). На 32-й минуте встречи главный арбитр Хуан Мартинес Мунуэра отменил гол «Севильи» после просмотра видеоповтора.

«Реал» поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 43 очка в 20 матчах. На втором месте идет «Барселона», имея 40 очков после 19 встреч. «Севилья» располагается на четвертой строчке (35 очков в 20 матчах).

В следующем туре подопечные Зинедина Зидана 26 января на выезде встретятся с «Вальядолидом», а 22 января в гостях сыграют с «Унионистасом» в матче 1/16 финала Кубка Испании. «Севилья» в 1/16 финала Кубка Испании 21 января дома проведет встречу с «Леванте», а в 21-м туре первенства страны на своем поле примет «Гранаду» 25 января.

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2:1
Первый тайм: 0:0
Севилья
Футбол, Испания, Тур 2018.01.2020, 18:00 (МСК UTC+3)Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Зинедин ЗиданХулен Лопетеги
Голы
Каземиру(Лука Йович)57′
Люк де Йонг(Мунир Эль-Хаддади)64′
Каземиру(Лукас Васкес)69′
Составы команд
13Тибо Куртуа
1Томаш Вацлик
2Даниэль Карвахаль
87′
16Гонсалес Хесус Навас
3Эдер Милитау
23Серхио Регилон
5Рафаэль Варан
12Жюль Кунде
8Тони Кроос
20Диегу Карлос
10Лука Модрич
37′
17Неманья Гудель
14Каземиру
88′
25Фернанду Режес
17Лукас Васкес
19Люк де Йонг
12Марселу
71′
10Эвер Банега
54′80′
23Ферлан Менди
7Рони Лопеш
18Лука Йович
62′
22Франко Васкес
75′
9Карим Бензема
21Оливер Торрес
27Родригу
62′
11Мунир Эль-Хаддади
66′
25Винисиус Жуниор
15Юссеф Эн-Несири
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)8
4Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
2Угловые4
17Фолы12
1Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяХуан Мартинес Мунуэра(Испания)
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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