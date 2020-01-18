«Манчестер Сити» потерял очки в домашней игре с середняком АПЛ

Источник: AP 2020

Встреча прошла в субботу, 18 января, и завершилась со счетом 2:2. На 39-й минуте лондонцев вывел вперед Дженк Тосун. На 82-й минуте равенство восстановил Серхио Агуэро, а через пять минут аргентинец оформил дубль. В концовке игры защитник «Сити» Фернандиньо отправил мяч в свои ворота.

«Манчестер Сити» набрал 48 очков и остался на втором месте в турнирной таблице. В активе «Кристал Пэлас» 29 очков, команда находится на девятой позиции.

В следующем туре «Манчестер Сити» 21 января на выезде сыграет с «Шеффилд Юнайтед». «Кристал Пэлас» в тот же день на своем поле примет «Саутгемптон».