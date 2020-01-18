Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
Челси
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
РБ Лейпциг
Унион Б
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Осасуна
Вальядолид
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сассуоло
Торино
01
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
23:00
Эйбар
Атлетико
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон & Хоув
Астон Вилла
11
Футбол. Зарубежный
18:00
Арсенал
Шеффилд Юнайтед
11
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Сити
Кристал Пэлас
22
Футбол. Зарубежный
18:00
Саутгемптон
Вулверхэмптон Уондерерс
23
Футбол. Зарубежный
18:00
Норвич
Борнмут
10
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Хэм Юнайтед
Эвертон
11
Футбол. Зарубежный
18:00
Реал
Севилья
21
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Айнтрахт Ф
12
Футбол. Зарубежный
17:30
Фортуна Д
Вердер
01
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Фрайбург
12
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Боруссия Д
35
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Вольфсбург
31
Футбол. Зарубежный
17:00
Лацио
Сампдория
51
Футбол. Зарубежный
15:30
Уотфорд
Тоттенхэм Хотспур
00
Футбол. Зарубежный
15:00
Леванте
Алавес
01
Все события
Фоторепортажи
10Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»
11Сборная России стала серебряным призером МЧМ
20:24 (мск), источник: Lenta.Ru

«Манчестер Сити» потерял очки в домашней игре с середняком АПЛ

«Манчестер Сити» на своем поле сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Наверх
Источник: AP 2020

Встреча прошла в субботу, 18 января, и завершилась со счетом 2:2. На 39-й минуте лондонцев вывел вперед Дженк Тосун. На 82-й минуте равенство восстановил Серхио Агуэро, а через пять минут аргентинец оформил дубль. В концовке игры защитник «Сити» Фернандиньо отправил мяч в свои ворота.

«Манчестер Сити» набрал 48 очков и остался на втором месте в турнирной таблице. В активе «Кристал Пэлас» 29 очков, команда находится на девятой позиции.

В следующем туре «Манчестер Сити» 21 января на выезде сыграет с «Шеффилд Юнайтед». «Кристал Пэлас» в тот же день на своем поле примет «Саутгемптон».

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий
Читайте также
Манчестер Сити
2:2
Первый тайм: 0:1
Кристал Пэлас
Футбол, Англия, Тур 2318.01.2020, 18:00 (МСК UTC+3)Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп ГвардьолаРой Ходжсон
Голы
Серхио Агуэро(Габриэл Жезус)82′
Тосун Дженк(Гэри Кэйхилл)39′
Серхио Агуэро(Бенжамен Менди)87′
Фернандинью90′
Составы команд
31Эдерсон
31Висенте Гуаита
27Жоау Канселу
34Мартин Келли
22Бенжамен Менди
58′
5Джеймс Томкинс
5Джон Стоунс
24Гэри Кэйхилл
25Фернандинью
8Шейку Куяте
8Илкай Гюндоган
18Джеймс Макартур
13′
17Кевин Де Брейне
9Джордан Айю
26′
10Серхио Агуэро
11Вильфрид Заа
21Давид Сильва
62′
22Джеймс Маккарти
9Габриэл Жезус
44Джайро Ридевалд
88′
7Рахим Стерлинг
89′
2Джоэл Уорд
16Родриго Эрнандес
20Тосун Дженк
81′
20Бернарду Силва
73′
21Коннор Уикхэм
26Рияд Махрез
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
25Удары (всего)5
6Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
14Угловые2
9Фолы7
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяГрэм Скотт(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Сити
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кристал Пэлас
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Таксист выставил жену Погребняка из машины и выбросил ее вещи
«На его бои ходили как на спектакль»: жизнь и загадочная смерть советского чемпиона
«Зенит» хочет подписать казахскую суперзвезду
Владелец — в розыске: какой клуб возглавит Кононов
Снова с деревянной медалью. Биатлонистам РФ не хватает скорости
Девушке из России светит срок за связь с игроком «Милана» (фото)
Хорватский футболист объявил об уходе из ЦСКА
Дубль Каземиро принес «Реалу» победу над «Севильей» в примере
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь