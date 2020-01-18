«Манчестер Сити» потерял очки в домашней игре с середняком АПЛ
«Манчестер Сити» на своем поле сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в матче 23-го тура Английской
«Манчестер Сити» на своем поле сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в матче 23-го тура Английской
Встреча прошла в субботу, 18 января, и завершилась со счетом 2:2. На 39-й минуте лондонцев вывел вперед Дженк Тосун. На 82-й минуте равенство восстановил Серхио Агуэро, а через пять минут аргентинец оформил дубль. В концовке игры защитник «Сити» Фернандиньо отправил мяч в свои ворота.
«Манчестер Сити» набрал 48 очков и остался на втором месте в турнирной таблице. В активе «Кристал Пэлас» 29 очков, команда находится на девятой позиции.
В следующем туре «Манчестер Сити» 21 января на выезде сыграет с «Шеффилд Юнайтед». «Кристал Пэлас» в тот же день на своем поле примет «Саутгемптон».
|Хосеп Гвардьола
|Рой Ходжсон
|Серхио Агуэро(Габриэл Жезус)
|82′
|Тосун Дженк(Гэри Кэйхилл)
|39′
|Серхио Агуэро(Бенжамен Менди)
|87′
|Фернандинью
|90′
|31
|Эдерсон
|31
|Висенте Гуаита
|27
|Жоау Канселу
|34
|Мартин Келли
|22
|Бенжамен Менди
58′
|5
|Джеймс Томкинс
|5
|Джон Стоунс
|24
|Гэри Кэйхилл
|25
|Фернандинью
|8
|Шейку Куяте
|8
|Илкай Гюндоган
|18
|Джеймс Макартур
13′
|17
|Кевин Де Брейне
|9
|Джордан Айю
26′
|10
|Серхио Агуэро
|11
|Вильфрид Заа
|21
|Давид Сильва
62′
|22
|Джеймс Маккарти
|9
|Габриэл Жезус
|44
|Джайро Ридевалд
88′
|7
|Рахим Стерлинг
89′
|2
|Джоэл Уорд
|16
|Родриго Эрнандес
|20
|Тосун Дженк
81′
|20
|Бернарду Силва
73′
|21
|Коннор Уикхэм
|26
|Рияд Махрез
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|25
|Удары (всего)
|5
|6
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|14
|Угловые
|2
|9
|Фолы
|7
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Грэм Скотт(Англия)