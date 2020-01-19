Андрей Залеский подписал контракт с «Жетысу»
По сведениям pressball.by, белорусский защитник Андрей Залеский подписал контракт с казахстанским «Жетысу».
По сведениям pressball.by, белорусский защитник Андрей Залеский подписал контракт с казахстанским «Жетысу».
Просмотр игрока в клубе завершился успешно. В минувшем сезоне Залеский выступал в составе минского «Динамо». Футболист провел в высшей лиге 12 матчей, отдав пять результативных передач. С нового сезона белорусы не будут считаться легионерами в чемпионате Казахстана.