Андрей Залеский подписал контракт с «Жетысу»

Просмотр игрока в клубе завершился успешно. В минувшем сезоне Залеский выступал в составе минского «Динамо». Футболист провел в высшей лиге 12 матчей, отдав пять результативных передач. С нового сезона белорусы не будут считаться легионерами в чемпионате Казахстана.