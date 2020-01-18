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21:22 (мск), источник: Vesti.kz

«Иртыш» победил в первом матче на УТС в Турции

«Иртыш» провел первый товарищеский матч в рамках УТС в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.

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Соперником был серебряный призер чемпионата Туркменистана «Ахал», у которого казахстанский клуб выиграл со счетом 3:1.

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У павлодарцев голами отметились Артем Попов, Тимур Байжанов и Дмитрий Мандриченко.

На 24 января запланирована контрольная игра «Иртыша» против российского клуба «Олимп» из подмосковных Химок, выступающего в первенстве профессиональной футбольной лиги России.

Команду возглавляет известный российский специалист, в прошлом советский футболист Ринат Билялетдинов.

Сезон 2019 года «Иртыш» завершил на восьмом месте.

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