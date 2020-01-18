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21:27 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сити» был близок к домашнему провалу в день рождения Гвардиолы. Спас феноменальный Агуэро

Аргентинец сделал всё для победы, но «Кристал Пэлас» вырвал ничью.

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Проблемы «Манчестер Сити» никуда не делись. «Горожан» лихорадит по ходу сезона, и даже пять побед подряд не излечили команду. «Вулверхэмптон» показал, что с командой Гвардиолы можно и нужно играть. «Манчестер Сити» владел преимуществом в матче с «Кристал Пэлас», но гости чудом ушли от поражения.

Состав «орлов» был обескровлен многочисленными травмами. На данный момент в лазарете команды числятся 9 игроков, большинство из которых могут считаться основными: Сако, Шлупп, Таунсенд, Майер, ван Анхольт, Миливоевич и Бентеке.

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Хозяева с первых минут взялись за дело. «Горожане» раз за разом вскрывали оборону соперника, регулярно создавая опасные моменты. Игроки «Кристал Пэлас» стелились под мяч, несколько раз гостей выручил Висенте Гуаита. На счету испанского голкипера 4 сейва, из них 3 — в первом тайме.

«Орлы» крайне редко выбирались в атаку. Защитники «Кристал Пэлас» искали передачами Тосуна и Заха, совершая забросы на чужую половину поля. Турецкий форвард искал мяч в глубине поля, охотно играл в подыгрыше. На 19-й минуте Заха упал в чужой штрафной, но пенальти не был назначен. Хосеп Гвардиола нервно метался по технической зоне. Игровое преимущество «Ман Сити» не удавалось конвертировалось в забитые мячи. В конечном итоге, «горожане» поплатились за расточительство голевых моментов.

«Кристал Пэлас» до этого матча был одной из двух команд АПЛ, которой не удавалось забить после розыгрыша углового. Теперь остался только «Уотфорд». На 39 минуте Маккарти выполнил корнер, мяч дошёл до Гари Кэхилла. Англичанин выполнил скидку на дальнюю штангу, где совершенно один оказался Дженк Тосун. Турецкий форвард забил мяч во втором матче за «Кристал Пэлас». Недавно Тосун перешёл в лондонский клуб на правах аренды.

Хозяева могли забить, но Гуаита спас свою команду после удара Бернарду Силвы. «Манчестер Сити» не удалось сравнять счёт в первом тайме, «Кристал Пэлас» ушёл на перерыв лидером.

«Горожане» активно начали вторую половину. Уже на 51-й минуте Рахим Стерлинг отлично пробил в дальний угол, но мяч прошёл чуть мимо ворот. В следующей атаке «Манчестер Сити» нанёс два удара, но оба были заблокированы. Тосун имел шанс оформить дубль, но пробил прямо по центру — Эдерсон был на месте.

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Гвардиола пытался освежить игру. Габриэл Жезус и Рияд Марез, вышедшие на замену, добавили активности в атаке. На 83-й минуте бразилец нашёл передачей Серхио Агуэро, который в прыжке замкнул навес на дальнюю штангу. Этот мяч стал 250-м для аргентинца за клуб.

Феноменальный аргентинец не собирался останавливаться — уже через пять минут он вывел «Манчестер Сити» вперёд. Бенжамен Менди выполнил подачу с фланга, Серхио «отклеился» в штрафной от Кэхилла и пробил головой. Мяч с отскоком от газона залетел в дальний угол ворот Гуаиты. «Этихад Стэдиум» ликовал, Гвардиола в экстазе скакал по бровке, но победа всё-таки ускользнула от хозяев.

На 90-й минуте Заха подхватил мяч на левом фланге. Вингер «орлов» ушёл от Канселу, вошёл в штрафную «Сити» и накрутил Стоунза. Ивуариец выполнил прострел, который в итоге замкнул Фернандиньо. Автогол капитана окончательно добил «горожан». Времени на штурм было крайне мало. Главный арбитр встречи Грэм Скотт добавил пять минут, которые футболисты «Кристал Пэлас» грамотно дотянули до финального свистка. Ничья — 2:2.

Кто-то скажет, что это «отскок» гостей. Любители красивого футбола назовут игру «Кристал Пэлас» «автобусом», но команда Роя Ходжсона героически отбивалась. «Орлы» искали свои шансы впереди и, не без доли везения, добыли ничью в матче с топ-клубом.

Футболисты «Кристал Пэлас» играли самоотверженно, что подтверждается статистикой.

Статистика оборонительных действий «Кристал Пэлас» в матче с «Манчестер Сити»:
• 19 отборов;
• 9 заблокированных ударов;
• 23 выигранных верховых единоборства (против 21 у «горожан»);
• 42 выноса из штрафной.

Ничья для «Манчестер Сити» — почти приговор. Чемпионские амбиции стоит придержать до следующего сезона. «Ливерпуль» имеет два матча в запасе, при этом отрыв мерсисайдцев от «горожан» составляет 13 очков. Гвардиола, должно быть, разочарован вдвойне. Сегодня испанский специалист празднует юбилей — 50 лет. В подарок от команды остаётся ждать лишь галстук.

Николай Егорычев

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Манчестер Сити
2:2
Первый тайм: 0:1
Кристал Пэлас
Футбол, Англия, Тур 2318.01.2020, 18:00 (МСК UTC+3)Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп ГвардьолаРой Ходжсон
Голы
Серхио Агуэро(Габриэл Жезус)82′
Тосун Дженк(Гэри Кэйхилл)39′
Серхио Агуэро(Бенжамен Менди)87′
Фернандинью90′
Составы команд
31Эдерсон
31Висенте Гуаита
27Жоау Канселу
34Мартин Келли
22Бенжамен Менди
58′
5Джеймс Томкинс
5Джон Стоунс
24Гэри Кэйхилл
25Фернандинью
8Шейку Куяте
8Илкай Гюндоган
18Джеймс Макартур
13′
17Кевин Де Брейне
9Джордан Айю
26′
10Серхио Агуэро
11Вильфрид Заа
21Давид Сильва
62′
22Джеймс Маккарти
9Габриэл Жезус
44Джайро Ридевалд
88′
7Рахим Стерлинг
89′
2Джоэл Уорд
16Родриго Эрнандес
20Тосун Дженк
81′
20Бернарду Силва
73′
21Коннор Уикхэм
26Рияд Махрез
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
25Удары (всего)5
6Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
14Угловые2
9Фолы7
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяГрэм Скотт(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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