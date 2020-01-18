«Челси» пропустил на последней минуте матча и проиграл середняку АПЛ
«Челси» на выезде проиграл «Ньюкаслу» в матче 23-го тура Английской
«Челси» на выезде проиграл «Ньюкаслу» в матче 23-го тура Английской
Матч прошел в субботу, 18 января, и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Синие на протяжении всего поединка владели игровым преимуществом, но пропустили мяч на последней добавленной минуте, отличился Айзак Хейден.
«Челси» с 39-ю очками занимает четвертое место в турнирной таблице. «Ньюкасл» имеет в активе 29 очков и располагается на 12-й позиции.
В следующем туре «Челси» 21 января на своем поле сыграет с земляками из «Арсенала». «Ньюкасл» в тот же день на выезде встретится с «Эвертоном».
|Стив Брюс
|Фрэнк Лэмпард
|Исаак Хэйден(Аллан Сен-Максимен)
|90+4′
|1
|Мартин Дубравка
|1
|Кепа Аррисабалага
|2
|Киран Кларк
|2
|Антонио Рюдигер
|6
|Джамал Ласкеллес
|4
|Андреас Кристенсен
|18
|Федерико Фернандес
|28
|Сесар Аспиликуэта
|14
|Исаак Хэйден
55′
|5
|Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
|24
|Мигель Альмирон
|7
|Н`Голо Канте
|9
|Жоэлинтон
|10
|Виллиан
|10
|Аллан Сен-Максимен
|20
|Каллум Хадсон-Одои
|15
|Йетро Виллемс
12′
|24
|Рис I Джеймс
75′
|11
|Мэтт Ритчи
|33
|Эмерсон
84′
|17
|Эмиль Крафт
71′
|19
|Мэйсон Маунт
68′
|36
|Шон Лонгстафф
|8
|Росс Баркли
|8
|Джонджо Шелви
85′
|9
|Тэмми Абрахам
80′
|43
|Мэттью Лонгстафф
|23
|Миши Батшуайи
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|19
|2
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|10
|9
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Крис Кавана(Англия)