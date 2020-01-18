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22:39 (мск), источник: Lenta.Ru

«Челси» пропустил на последней минуте матча и проиграл середняку АПЛ

«Челси» на выезде проиграл «Ньюкаслу» в матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020

Матч прошел в субботу, 18 января, и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Синие на протяжении всего поединка владели игровым преимуществом, но пропустили мяч на последней добавленной минуте, отличился Айзак Хейден.

«Челси» с 39-ю очками занимает четвертое место в турнирной таблице. «Ньюкасл» имеет в активе 29 очков и располагается на 12-й позиции.

В следующем туре «Челси» 21 января на своем поле сыграет с земляками из «Арсенала». «Ньюкасл» в тот же день на выезде встретится с «Эвертоном».

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Ньюкасл Юнайтед
1:0
Первый тайм: 0:0
Челси
Футбол, Англия, Тур 2318.01.2020, 20:30 (МСК UTC+3)St James' Park
Главные тренеры
Стив БрюсФрэнк Лэмпард
Голы
Исаак Хэйден(Аллан Сен-Максимен)90+4′
Составы команд
1Мартин Дубравка
1Кепа Аррисабалага
2Киран Кларк
2Антонио Рюдигер
6Джамал Ласкеллес
4Андреас Кристенсен
18Федерико Фернандес
28Сесар Аспиликуэта
14Исаак Хэйден
55′
5Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
24Мигель Альмирон
7Н`Голо Канте
9Жоэлинтон
10Виллиан
10Аллан Сен-Максимен
20Каллум Хадсон-Одои
15Йетро Виллемс
12′
24Рис I Джеймс
75′
11Мэтт Ритчи
33Эмерсон
84′
17Эмиль Крафт
71′
19Мэйсон Маунт
68′
36Шон Лонгстафф
8Росс Баркли
8Джонджо Шелви
85′
9Тэмми Абрахам
80′
43Мэттью Лонгстафф
23Миши Батшуайи
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
7Удары (всего)19
2Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
1Угловые10
9Фолы14
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяКрис Кавана(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
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