«Челси» пропустил на последней минуте матча и проиграл середняку АПЛ

Источник: AP 2020

Матч прошел в субботу, 18 января, и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Синие на протяжении всего поединка владели игровым преимуществом, но пропустили мяч на последней добавленной минуте, отличился Айзак Хейден.

«Челси» с 39-ю очками занимает четвертое место в турнирной таблице. «Ньюкасл» имеет в активе 29 очков и располагается на 12-й позиции.