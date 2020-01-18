«Лейпциг» одержал волевую победу над «Унион Берлин»
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. «Лейпциг» обыграл «Унион Берлин» в матче 18-го тура чемпионата Германии по футболу.
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. «Лейпциг» обыграл «Унион Берлин» в матче 18-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Лейпциге, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Тимо Вернер (51-я и 83-я минуты), также отличился Марсель Забитцер (57-я). В составе столичной команды мяч забил Мариус Бюльтер (10-я).
«Лейпциг» набрал 40 очков и закрепился на первой строчке в турнирной таблице, опережая на пять баллов менхенгладбахскую «Боруссию», которая в пятницу уступила «Шальке» (0:2). «Унион» проиграл третий матч подряд и с 20 очками занимает 12-ю строчку.
|Юлиан Нагельсманн
|Урс Фишер
|Тимо Вернер
|51′
|Мариус Бюльтер(Себастьян Андерссон)
|10′
|Марсель Забитцер
|57′
|Тимо Вернер(Марсель Забитцер)
|83′
|1
|Петер Гулачи
|1
|Рафал Гикевич
|5
|Дайот Упамекано
|3
|Невен Суботич
|16
|Лукас Клостерманн
|5
|Марвин Фридрих
|22
|Норди Мукьеле
|25
|Кристофер Ленц
|23
|Марсель Хальстенберг
|6
|Юлиан Рюерсон
71′
|7
|Марсель Забитцер
|30
|Роберт Андрих
|27
|Конрад Лаймер
|34
|Кристиан Гентнер
|11
|Тимо Вернер
|15
|Мариус Бюльтер
|14
|Тайлер Адамс
86′
|29
|Михаэль Паренсен
80′82′
|13
|Штефан Ильзанкер
|9
|Себастьян Польтер
|18
|Кристофер Нкунку
79′
|10
|Себастьян Андерссон
60′75′
|8
|Амаду Айдара
88′
|11
|Энтони Уджа
|21
|Патрик Шик
68′
|32
|Маркус Ингвартсен
71′
|9
|Юссуф Поульсен
|18
|Юнус Малли
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|19
|Удары (всего)
|15
|8
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|4
|6
|Фолы
|20
|3
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Бастиан Данкерт(Германия)