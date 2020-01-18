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22:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Лейпциг» одержал волевую победу над «Унион Берлин»

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. «Лейпциг» обыграл «Унион Берлин» в матче 18-го тура чемпионата Германии по футболу.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в субботу в Лейпциге, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Тимо Вернер (51-я и 83-я минуты), также отличился Марсель Забитцер (57-я). В составе столичной команды мяч забил Мариус Бюльтер (10-я).

«Лейпциг» набрал 40 очков и закрепился на первой строчке в турнирной таблице, опережая на пять баллов менхенгладбахскую «Боруссию», которая в пятницу уступила «Шальке» (0:2). «Унион» проиграл третий матч подряд и с 20 очками занимает 12-ю строчку.

РБ Лейпциг
3:1
Первый тайм: 0:1
Унион Б
Футбол, Германия, Тур 1818.01.2020, 20:30 (МСК UTC+3)Red Bull Arena (Zentralstadion)
Главные тренеры
Юлиан НагельсманнУрс Фишер
Голы
Тимо Вернер51′
Мариус Бюльтер(Себастьян Андерссон)10′
Марсель Забитцер57′
Тимо Вернер(Марсель Забитцер)83′
Составы команд
1Петер Гулачи
1Рафал Гикевич
5Дайот Упамекано
3Невен Суботич
16Лукас Клостерманн
5Марвин Фридрих
22Норди Мукьеле
25Кристофер Ленц
23Марсель Хальстенберг
6Юлиан Рюерсон
71′
7Марсель Забитцер
30Роберт Андрих
27Конрад Лаймер
34Кристиан Гентнер
11Тимо Вернер
15Мариус Бюльтер
14Тайлер Адамс
86′
29Михаэль Паренсен
80′82′
13Штефан Ильзанкер
9Себастьян Польтер
18Кристофер Нкунку
79′
10Себастьян Андерссон
60′75′
8Амаду Айдара
88′
11Энтони Уджа
21Патрик Шик
68′
32Маркус Ингвартсен
71′
9Юссуф Поульсен
18Юнус Малли
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
19Удары (всего)15
8Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
4Угловые4
6Фолы20
3Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяБастиан Данкерт(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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