«Лейпциг» одержал волевую победу над «Унион Берлин»

Встреча, прошедшая в субботу в Лейпциге, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Тимо Вернер (51-я и 83-я минуты), также отличился Марсель Забитцер (57-я). В составе столичной команды мяч забил Мариус Бюльтер (10-я).

«Лейпциг» набрал 40 очков и закрепился на первой строчке в турнирной таблице, опережая на пять баллов менхенгладбахскую «Боруссию», которая в пятницу уступила «Шальке» (0:2). «Унион» проиграл третий матч подряд и с 20 очками занимает 12-ю строчку.