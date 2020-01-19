«Фиорентина» нанесла «Наполи» третье поражение подряд
«Наполи» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Италии уступил «Фиорентине» — 0:2.
«Наполи» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Италии уступил «Фиорентине» — 0:2.
Голы на счету Федерико Кьезы и Душана Влаховича.
Неаполитанцы потерпели третье поражение подряд. С 24 очками они занимают 12-е место в турнирной таблице. «Фиорентина» (24) — 13-я.
Чемпионат Италии. Серия А
20-й тур
«Наполи» — «Фиорентина» — 0:2 (0:1).
Голы: Кьеза, 26 (0:1). Влахович, 74 (0:2).
«Наполи»: Оспина, Манолас, Хюсай, Луперто, Ди Лоренцо, Аллан (Демме, 56), Зелиньски (Лосано, 64), Руис, Кальехон (Льоренте, 75), Инсинье, Милик.
«Фиорентина»: Дронговски, Касерес, Пеццела, Далберт (Чеккерини, 87), Лирола, Миленкович, Бенасси, Кастровилли, Пульгар, Кьеза (Соттиль, 78), Кутроне (Влахович, 66).
Предупреждения: Хюсай, 61. Демме, 66. Далберт, 84.
Судья: Паскуа (Италия).
18 января. Неаполь. Стадион «Сан-Паоло».
|Дженнаро Гаттузо
|Джузеппе Якини
|Федерико Кьеза(Марко Бенасси)
|26′
|Душан Влахович(Поль Лирола)
|74′
|25
|Давид Оспина
|69
|Бартломей Дронговски
|13
|Себастьяно Луперто
|4
|Никола Миленкович
|22
|Джованни Ди Лоренцо
|20
|Херман Пеццела
|23
|Эльсеид Хюсай
61′
|21
|Поль Лирола
|44
|Константинос Манолас
|22
|Мартин Касерес
|8
|Фабиан Руис
|8
|Гаэтано Кастровилли
|24
|Лоренцо Инсинье
|24
|Марко Бенасси
|99
|Аркадиуш Милик
|78
|Эрик Пульгар
|5
|Маркес Лоурейру Аллан
56′
|29
|Далберт
84′87′
|4
|Диего Демме
66′
|17
|Федерико Чеккерини
|20
|Петр Зелиньски
64′
|25
|Федерико Кьеза
78′
|11
|Ирвинг Лосано
|11
|Риккардо Соттиль
|7
|Хосе Кальехон
75′
|63
|Патрик Кутроне
66′
|9
|Фернандо Льоренте
|28
|Душан Влахович
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|5
|7
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Фабрицио Паскуа(Италия)