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«Фиорентина» нанесла «Наполи» третье поражение подряд

«Наполи» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Италии уступил «Фиорентине» — 0:2.

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Источник: AP 2020

Голы на счету Федерико Кьезы и Душана Влаховича.

Неаполитанцы потерпели третье поражение подряд. С 24 очками они занимают 12-е место в турнирной таблице. «Фиорентина» (24) — 13-я.

Чемпионат Италии. Серия А

20-й тур

«Наполи» — «Фиорентина» — 0:2 (0:1).

Голы: Кьеза, 26 (0:1). Влахович, 74 (0:2).

«Наполи»: Оспина, Манолас, Хюсай, Луперто, Ди Лоренцо, Аллан (Демме, 56), Зелиньски (Лосано, 64), Руис, Кальехон (Льоренте, 75), Инсинье, Милик.

«Фиорентина»: Дронговски, Касерес, Пеццела, Далберт (Чеккерини, 87), Лирола, Миленкович, Бенасси, Кастровилли, Пульгар, Кьеза (Соттиль, 78), Кутроне (Влахович, 66).

Предупреждения: Хюсай, 61. Демме, 66. Далберт, 84.

Судья: Паскуа (Италия).

18 января. Неаполь. Стадион «Сан-Паоло».

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Наполи
0:2
Первый тайм: 0:1
Фиорентина
Футбол, Италия, Тур 2018.01.2020, 22:45 (МСК UTC+3)San Paolo
Главные тренеры
Дженнаро ГаттузоДжузеппе Якини
Голы
Федерико Кьеза(Марко Бенасси)26′
Душан Влахович(Поль Лирола)74′
Составы команд
25Давид Оспина
69Бартломей Дронговски
13Себастьяно Луперто
4Никола Миленкович
22Джованни Ди Лоренцо
20Херман Пеццела
23Эльсеид Хюсай
61′
21Поль Лирола
44Константинос Манолас
22Мартин Касерес
8Фабиан Руис
8Гаэтано Кастровилли
24Лоренцо Инсинье
24Марко Бенасси
99Аркадиуш Милик
78Эрик Пульгар
5Маркес Лоурейру Аллан
56′
29Далберт
84′87′
4Диего Демме
66′
17Федерико Чеккерини
20Петр Зелиньски
64′
25Федерико Кьеза
78′
11Ирвинг Лосано
11Риккардо Соттиль
7Хосе Кальехон
75′
63Патрик Кутроне
66′
9Фернандо Льоренте
28Душан Влахович
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)11
4Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
4Угловые5
7Фолы10
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяФабрицио Паскуа(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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