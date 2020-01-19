«Атлетико» прервал серию из трех побед, проиграв «Эйбару»
«Эйбар» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании обыграл «Атлетико» — 2:0.
«Эйбар» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании обыграл «Атлетико» — 2:0.
Отличились Эстебан Бургос и Эдуардо Экспосито.
Хозяева прервали победную серию из трех матчей. С 35 очками они занимают третье место в турнирной таблице. «Эйбар» (22) — 16-й.
Чемпионат Испании. Лига 1
20-й тур
«Эйбар» — «Атлетико» — 2:0 (1:0).
Голы: Бургос, 10 (1:0). Экспосито, 90 (2:0).
«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель, Бигас, Техеро, Бургос, Альварес, Экспосито, Педро Леон (Кристофоро, 74), Орельяна (Де Бласис, 80), Серхио Энрич (Шарлес, 87), Инуи.
«Атлетико»: Облак, Савич, Ариас, Фелипе, Сауль, Эррера (Лоди, 73), Партей, Мората, А. Корреа, Витоло (Клементе, 87), Жоау Феликс (Камельо, 83).
Предупреждения: Сауль, 59. Бургос, 62. Савич, 85.
Судья: Хиль Мансано (Испания).
18 января. Эйбар. Стадион «Ипуруа».
|Хосе Луис Мендилибар
|Диего Симеоне
|Эстебан Бургос(Аметльер Серхио Энрич)
|10′
|Эдуардо Экспосито
|90′
|1
|Марко Дмитрович
|13
|Ян Облак
|2
|Эстебан Бургос
62′
|4
|Сантьяго Ариас
|3
|Педро Бигас
|15
|Стефан Савич
85′
|15
|Вальдес Диас Хосе Анхель
|18
|де Алмейда Монтейру Фелипе
|24
|Альваро Техеро
|5
|Томас Партей
|6
|Серхио Диас Альварес
|8
|Ньигес Сауль
59′
|10
|Эдуардо Экспосито
|9
|Альваро Мората
|22
|Такаси Инуи
|10
|Анхель Корреа
|9
|Аметльер Серхио Энрич
87′
|16
|Эктор Эррера
73′
|19
|Диас де Оливейра Шарлес
|12
|Ренан Лоди
|14
|Фабиан Орельяна
80′
|7
|Жоау Феликс
83′
|16
|Пабло Де Бласис
|34
|Серхио Камельо
|21
|Санчес Хиль Педро Леон
74′
|20
|Виктор Мачин Перес Витоло
87′
|18
|Себастьян Кристофоро
|39
|Оскар Клементе
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|12
|4
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|7
|16
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Хесус Хиль Мансано(Испания)