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01:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Атлетико» прервал серию из трех побед, проиграв «Эйбару»

«Эйбар» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании обыграл «Атлетико» — 2:0.

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Источник: Reuters

Отличились Эстебан Бургос и Эдуардо Экспосито.

Хозяева прервали победную серию из трех матчей. С 35 очками они занимают третье место в турнирной таблице. «Эйбар» (22) — 16-й.

Чемпионат Испании. Лига 1

20-й тур

«Эйбар» — «Атлетико» — 2:0 (1:0).

Голы: Бургос, 10 (1:0). Экспосито, 90 (2:0).

«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель, Бигас, Техеро, Бургос, Альварес, Экспосито, Педро Леон (Кристофоро, 74), Орельяна (Де Бласис, 80), Серхио Энрич (Шарлес, 87), Инуи.

«Атлетико»: Облак, Савич, Ариас, Фелипе, Сауль, Эррера (Лоди, 73), Партей, Мората, А. Корреа, Витоло (Клементе, 87), Жоау Феликс (Камельо, 83).

Предупреждения: Сауль, 59. Бургос, 62. Савич, 85.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

18 января. Эйбар. Стадион «Ипуруа».

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Эйбар
2:0
Первый тайм: 1:0
Атлетико
Футбол, Испания, Тур 2018.01.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Ipurua
Главные тренеры
Хосе Луис МендилибарДиего Симеоне
Голы
Эстебан Бургос(Аметльер Серхио Энрич)10′
Эдуардо Экспосито90′
Составы команд
1Марко Дмитрович
13Ян Облак
2Эстебан Бургос
62′
4Сантьяго Ариас
3Педро Бигас
15Стефан Савич
85′
15Вальдес Диас Хосе Анхель
18де Алмейда Монтейру Фелипе
24Альваро Техеро
5Томас Партей
6Серхио Диас Альварес
8Ньигес Сауль
59′
10Эдуардо Экспосито
9Альваро Мората
22Такаси Инуи
10Анхель Корреа
9Аметльер Серхио Энрич
87′
16Эктор Эррера
73′
19Диас де Оливейра Шарлес
12Ренан Лоди
14Фабиан Орельяна
80′
7Жоау Феликс
83′
16Пабло Де Бласис
34Серхио Камельо
21Санчес Хиль Педро Леон
74′
20Виктор Мачин Перес Витоло
87′
18Себастьян Кристофоро
39Оскар Клементе
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)12
4Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
6Угловые7
16Фолы14
0Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяХесус Хиль Мансано(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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