Месси порекомендовал Сетьену купить Агуэро

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Об этом сообщает Mirror со ссылкой на испанские СМИ.

Согласно информации источника, у 61-летнего специалиста и аргентинского футболиста состоялся разговор с глазу на глаз после назначения Энрике наставником сине-гранатовых. Во время беседы Месси сказал, что Агуэро является идеальным кандидатом на замену Луису Суаресу, который из-за травмы вышел из строя на 4 месяца.

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