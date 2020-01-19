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12:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Месси порекомендовал Сетьену купить Агуэро

Капитан «Барселоны» Лионель Месси порекомендовал новому главному тренеру команды Кике Сетьену приобрести форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

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Об этом сообщает Mirror со ссылкой на испанские СМИ.

Согласно информации источника, у 61-летнего специалиста и аргентинского футболиста состоялся разговор с глазу на глаз после назначения Энрике наставником сине-гранатовых. Во время беседы Месси сказал, что Агуэро является идеальным кандидатом на замену Луису Суаресу, который из-за травмы вышел из строя на 4 месяца.

Во время загрузки произошла ошибка.

В этом сезоне Агуэро принял участие в 21 матче на клубном уровне. На счету 31-летнего нападающего 18 забитых мячей и 3 результативные передачи. Контракт аргентинца с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость игрока составляет € 65 млн.

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