Стали известны детали предложения «Кайрата» по трансферу участника ЧМ-2018

По информации NovSport, в услугах 27-летнего футболиста заинтересован американский клуб «Коламбус Крю» из Главной лиги футбола (MLS). Финансовые условия пока неизвестны.

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В то же время «Кайрат» предложил за игрока «Лудогорца» миллион евро. Причем цена на Гуральски могла вырасти в случае успешного выступления в чемпионате Казахстана. Сейчас его трансферная стоимость составляет три миллиона евро.

Кроме того, «Лудогорец» должен был получить немалую сумму за участие данного футболиста в составе сборной Польши в финальном турнире Евро-2020. Вдобавок чемпион Болгарии выторговал себе 15 процентов от суммы будущей продажи Гуральски.

За «Лудогорец» Гуральски выступает с 2017 года и дважды становился чемпионом Болгарии. Ранее на родине он играл за «Ягеллонию» и «Вислу» из Плоцка.