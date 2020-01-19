Стали известны детали предложения «Кайрата» по трансферу участника ЧМ-2018
У алматинского «Кайрата» появился конкурент в борьбе за полузащитника «Лудогорца» и сборной Польши по футболу Яцека Гуральски.
У алматинского «Кайрата» появился конкурент в борьбе за полузащитника «Лудогорца» и сборной Польши по футболу Яцека Гуральски.
По информации NovSport, в услугах 27-летнего футболиста заинтересован американский клуб «Коламбус Крю» из Главной лиги футбола (MLS). Финансовые условия пока неизвестны.
В то же время «Кайрат» предложил за игрока «Лудогорца» миллион евро. Причем цена на Гуральски могла вырасти в случае успешного выступления в чемпионате Казахстана. Сейчас его трансферная стоимость составляет три миллиона евро.
Кроме того, «Лудогорец» должен был получить немалую сумму за участие данного футболиста в составе сборной Польши в финальном турнире Евро-2020. Вдобавок чемпион Болгарии выторговал себе 15 процентов от суммы будущей продажи Гуральски.
За «Лудогорец» Гуральски выступает с 2017 года и дважды становился чемпионом Болгарии. Ранее на родине он играл за «Ягеллонию» и «Вислу» из Плоцка.
За сборную Польши Гуральски забил один гол в 13 матчах. На чемпионате мира-2018 он выходил в двух играх. В отборочном цикле Евро-2020 Гуральски провел четыре матча и помог команде выйти в финальную стадию.