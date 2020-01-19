Пятый клуб КПЛ взял на просмотр еще одного футболиста сборной Армении
Защитник сборной Армении Айк Ишханян может перейти в «Жетысу», сообщает ArmFootball.am.
Защитник сборной Армении Айк Ишханян может перейти в «Жетысу», сообщает ArmFootball.am.
Футболист сейчас проходит просмотр в составе талдыкорганского клуба на сборе в Турции.
В текущем сезоне он сыграл 10 матчей за «Алашкерт» в родном чемпионате.
Всю карьеру 30-летний Ишханян проводит в Армении. До «Алашкерт» он играл за «Лори», «Гандзасар», «Мику», «Импульс», «Ширак» и «Динамо Ереван». За сборную защитник забил один гол в 12 матчах.
Ранее стало известно, что «Жетысу» просматривает полузащитника сборной Армении Гора Малакяна, чей старший брат, Эдгар, в 2018 году провел 31 матч за талдыкорганцев.
Напомним, что с 2020 года футболисты из стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Кыргызстан и Россия) не будут считаться легионерами в КПЛ.