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14:26 (мск), источник: Vesti.kz

Пятый клуб КПЛ взял на просмотр еще одного футболиста сборной Армении

Защитник сборной Армении Айк Ишханян может перейти в «Жетысу», сообщает ArmFootball.am.

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Футболист сейчас проходит просмотр в составе талдыкорганского клуба на сборе в Турции.

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В текущем сезоне он сыграл 10 матчей за «Алашкерт» в родном чемпионате.

Всю карьеру 30-летний Ишханян проводит в Армении. До «Алашкерт» он играл за «Лори», «Гандзасар», «Мику», «Импульс», «Ширак» и «Динамо Ереван». За сборную защитник забил один гол в 12 матчах.

Ранее стало известно, что «Жетысу» просматривает полузащитника сборной Армении Гора Малакяна, чей старший брат, Эдгар, в 2018 году провел 31 матч за талдыкорганцев.

Напомним, что с 2020 года футболисты из стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Кыргызстан и Россия) не будут считаться легионерами в КПЛ.

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