Пятый клуб КПЛ взял на просмотр еще одного футболиста сборной Армении

Футболист сейчас проходит просмотр в составе талдыкорганского клуба на сборе в Турции.

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В текущем сезоне он сыграл 10 матчей за «Алашкерт» в родном чемпионате.

Всю карьеру 30-летний Ишханян проводит в Армении. До «Алашкерт» он играл за «Лори», «Гандзасар», «Мику», «Импульс», «Ширак» и «Динамо Ереван». За сборную защитник забил один гол в 12 матчах.

Ранее стало известно, что «Жетысу» просматривает полузащитника сборной Армении Гора Малакяна, чей старший брат, Эдгар, в 2018 году провел 31 матч за талдыкорганцев.