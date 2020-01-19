«Мальорка» разгромила «Валенсию», Черышева заменили в первом тайме

Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 4:1. У победителей дубль сделал Анте Будимир (22-я и 41-я минуты), также отличились Антонио Раильо (7) и Даниэль Родригес (79). У «Валенсии» мяч забил Ферран Торрес (82). Гости играли в меньшинстве с 51-й минуты после удаления Дани Парехо.

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Черышев вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 44-й минуте.

«Мальорка» прервала безвыигрышную серию из шести матчей (пять поражений, одна ничья), набрала 18 очков и поднялась из зоны вылета на 17-ю строчку. У «Валенсии» прервалась пятиматчевая беспроигрышная серия (три победы, две ничьи). Команда Черышева занимает седьмую строчку в таблице, имея в активе 31 очко.