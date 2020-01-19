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17:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Мальорка» разгромила «Валенсию», Черышева заменили в первом тайме

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. «Мальорка» разгромила на своем поле «Валенсию», за которую выступает футболист сборной России Денис Черышев, в матче 20-го тура чемпионата Испании.

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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 4:1. У победителей дубль сделал Анте Будимир (22-я и 41-я минуты), также отличились Антонио Раильо (7) и Даниэль Родригес (79). У «Валенсии» мяч забил Ферран Торрес (82). Гости играли в меньшинстве с 51-й минуты после удаления Дани Парехо.

Во время загрузки произошла ошибка.

Черышев вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 44-й минуте.

«Мальорка» прервала безвыигрышную серию из шести матчей (пять поражений, одна ничья), набрала 18 очков и поднялась из зоны вылета на 17-ю строчку. У «Валенсии» прервалась пятиматчевая беспроигрышная серия (три победы, две ничьи). Команда Черышева занимает седьмую строчку в таблице, имея в активе 31 очко.

Во время загрузки произошла ошибка.
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Мальорка
4:1
Первый тайм: 3:0
Валенсия
Футбол, Испания, Тур 2019.01.2020, 14:00 (МСК UTC+3)Iberostar Stadium
Главные тренеры
Висенте МореноАльберт Селадес
Голы
Антонио Райльо(Сальва Севилья)7′
Ферран Торрес(Даниэль Васс)82′
Анте Будимир(Дани Родригес)22′
Анте Будимир(Сальва Севилья)41′
Дани Родригес(Анте Будимир)79′
Составы команд
1Мануэль Родригес Рейна
60′
1Хауме Доменеч
3Лумор Агбеньеню
5Габриэл Паулиста
15Фран Гамес
12Муктар Диакаби
21Антонио Райльо
38′
14Хосе Гайя
24Мартин Вальент
18Даниэль Васс
12Иддрису Баба
8Карлос Солер
14Дани Родригес
10Даниэль Парехо
6′51′
22Анте Будимир
17Франсис Коклен
12′
8Сальва Севилья
55′69′
22Макси Гомес
23Алейкс Фебас
9Кевин Гамейро
61′
11Лаго Джуниор
80′
16Ли Кан Ин
26Такэфуса Кубо
81′
11Денис Черышев
44′
29Кучо Эрнандес
64′
20Ферран Торрес
87′
7Алехандро Посо
Статистика
4Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)8
6Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
1Угловые6
18Фолы11
4Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяМарио Мелеро Лопес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Автогол
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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