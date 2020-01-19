«Мальорка» разгромила «Валенсию», Черышева заменили в первом тайме
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. «Мальорка» разгромила на своем поле «Валенсию», за которую выступает футболист сборной России Денис Черышев, в матче 20-го тура чемпионата Испании.
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. «Мальорка» разгромила на своем поле «Валенсию», за которую выступает футболист сборной России Денис Черышев, в матче 20-го тура чемпионата Испании.
Встреча завершилась со счетом 4:1. У победителей дубль сделал Анте Будимир (22-я и 41-я минуты), также отличились Антонио Раильо (7) и Даниэль Родригес (79). У «Валенсии» мяч забил Ферран Торрес (82). Гости играли в меньшинстве с 51-й минуты после удаления Дани Парехо.
Черышев вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 44-й минуте.
«Мальорка» прервала безвыигрышную серию из шести матчей (пять поражений, одна ничья), набрала 18 очков и поднялась из зоны вылета на 17-ю строчку. У «Валенсии» прервалась пятиматчевая беспроигрышная серия (три победы, две ничьи). Команда Черышева занимает седьмую строчку в таблице, имея в активе 31 очко.
|Висенте Морено
|Альберт Селадес
|Антонио Райльо(Сальва Севилья)
|7′
|Ферран Торрес(Даниэль Васс)
|82′
|Анте Будимир(Дани Родригес)
|22′
|Анте Будимир(Сальва Севилья)
|41′
|Дани Родригес(Анте Будимир)
|79′
|1
|Мануэль Родригес Рейна
60′
|1
|Хауме Доменеч
|3
|Лумор Агбеньеню
|5
|Габриэл Паулиста
|15
|Фран Гамес
|12
|Муктар Диакаби
|21
|Антонио Райльо
38′
|14
|Хосе Гайя
|24
|Мартин Вальент
|18
|Даниэль Васс
|12
|Иддрису Баба
|8
|Карлос Солер
|14
|Дани Родригес
|10
|Даниэль Парехо
6′51′
|22
|Анте Будимир
|17
|Франсис Коклен
12′
|8
|Сальва Севилья
55′69′
|22
|Макси Гомес
|23
|Алейкс Фебас
|9
|Кевин Гамейро
61′
|11
|Лаго Джуниор
80′
|16
|Ли Кан Ин
|26
|Такэфуса Кубо
81′
|11
|Денис Черышев
44′
|29
|Кучо Эрнандес
64′
|20
|Ферран Торрес
87′
|7
|Алехандро Посо
|4
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|8
|6
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|6
|18
|Фолы
|11
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Марио Мелеро Лопес(Испания)